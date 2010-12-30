ثبت احوال زیرساخت اصلاح اقتصادی کشور را فراهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی شامگاه چهارشنبه در دیدار مدیران ثبت احوال آذربایجان شرقی با او به مناسبت هفته ثبت احوال افزود: ثبت احوال از دستگاه های کهن و قدیمی ایران است و جزو ارگان های حکومتی به شمار می رود.

وی در تشریح سیر تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: تحول اقتصادی در ایران جزو برنامه هایی بود که همزمان با تدوین برنامه اول توسعه مطرح شد ولی دولت های سابق به دلایل مختلفی نتوانستند یارانه را حذف کنند.

استاندار آذربایجان شرقی، به تلاش دولت سازندگی برای حذف یارانه از نظام اقتصادی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: همزمان با این تلاش ها چالش های اجتماعی مانند حوادث اسلامشهر و مشهد و نیز تورم هنگفت 70 تا 80درصدی در کشور ایجاد شد که باعث انصراف از این اقدام گردید.

وی عنوان کرد: مباحث اقتصادی در دولت اصلاحات هم مشتری نداشت و این دولت به دنبال توسعه سیاسی و مباحثی همچون پلورالیسم و جامعه مدنی بود.

وی تحقق موضوع هدفمندی یارانه ها در دولت دهم را به علت اعتماد مردم به آقای احمدی نژاد عنوان کرد و گفت: هدفمندی یارانه ها به جهت علاقمندی مردم برای استقرار عدالت عملیاتی شد و گویا تقدیر بر این بوده که هرآنچه احمدی نژاد انجام می دهد، مصادیقی باشد که دولت های دیگر توفیق انجام آن ها را نداشته اند.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران ثبت احوال این استان تصریح کرد: قدر جایگاه خود را بدانید چراکه شما به اطلاعات تاثیر گذاری بر تصمیم گیریها دسترسی دارید که افراد عادی از دسترسی به آن ها ناتوانند.

وی از اصطلاح "زحمت خاموش" برای فعالیت شبانه روزی مدیران و کارکنان ادارات ثبت احوال استفاده و خاطرنشان کرد: نتیجه تلاش های این قشر به ندرت اطلاع رسانی عمومی می شود اما با این وجود، فعالیت ایشان کلیدی و استراتژیک است.