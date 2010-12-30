اختصاص 200 میلیارد ریال برای طرحهای عمرانی شهرستان بناب

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، سعید برقی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان افزود: طرح انتقال آب زرینه رود ، آبرسانی به بناب و پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهری بناب از جمله طرحهای بزرگ مهم این شهرستان هستند که با بهره برداری از آنها طی سال آینده، تحول عظیمی را در توسعه و پیشرفت شهرستان بخصوص در زمینه کشاورزی شاهد خواهیم بود.

وی از احداث ایستگاه راه آهن بناب از محل مصوبات دور دوم سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری در این شهرستان خبرداد و گفت: اجرای طرح قطار شهری تبریز – مراغه نیز که از بناب می گذرد، توسط نمایندگان مجلس در حال پیگیری است و با توجه به سیاست دولت نهم در خصوص توسعه و گسترش خط آهن در کشور، در آینده این طرح نیز اجرا خواهد شد.

برقی از افزایش 30 درصدی اعتبارات ملی و استانی بناب در سالجاری نسبت به سال قبل خبرداد و گفت: امسال بالغ بر200 میلیارد ریال اعتبارات طرحهای ملی و استانی به این شهرستان اختصاص یافته است و مسئولین دستگاههای اجرایی در جذب اعتبارات مصوب ابلاغی بیش از پیش تلاش نمایند.

فرماندار بناب در ادامه با اشاره به فرارسیدن سالروز حماسه 9 دی گفت: حرکت عظیم و ماندگارآحاد مردم انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی در نهم دی ماه سال گذشته موجب ریزش طرفداران فتنه و ناکامی برنامه های شوم سران فتنه شد.

سعید برقی به تأکیدات مقام معظم رهبری به دو عامل بصیرت و توجه به عبرتهای عاشورا در سالهای اخیر، لزوم شناخت ملت ایران از جریانهای انحرافی، تشخیص دوست از دشمن و دقّت در تصمیمات سرنوشت ساز ملّی بود و مردم غیور ایران نیز در نهم دی ماه سال گذشته به خوبی بصیرت عمیق و انقلابی خودشان را با دفاع از حریم ولایت ثابت کردند.

فرماندار بناب با انتقاد از کسانی که در کشور سعی می کنند با چهره و ظواهر فریبنده سیاسی و مواضع منافقانه، برخی مقامها و مسئولیتها را در بدنه نظام تصاحب کنند؛ افزود: اینگونه افراد در زمانهای مختلف با سازهای دشمنان همسو شده و درصدد آسیب زدن به نظام هستند که باید آنها را شناخته و بیهوده به آنها شخصیت و جایگاه کاذب ندهیم.

وی گفت: مدیریت حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در بحرانهای حساس نظام به ویژه در خاموش کردن فتنه سال 88 و از سویی آگاهی و ولایتمداری مردم ایران، تهدیدات و توطئه های دشمنان را به فرصت تبدیل کرد و باعث شد مردم خائنان و فتنه گران را بخوبی بشناسند.

برقی در ادامه به اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در کشور اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح ملّی و تاریخی، مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد و شاهد رشد و توسعۀ چشمگیر اقتصاد کشور و همچنین افزایش تولید و میزان اشتغال زایی در کشور خواهیم بود.

در این جلسه؛ فرمانده سپاه ناحیه بناب در سخنانی با گرامیداشت حرکت انقلابی مردم ایران در روز نهم دی ماه سال گذشته گفت: این حماسه به عنوان نقطه عطفی در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی محسوب می شود.

سرهنگ موسی سلطانی افزود: آنچه نظام و انقلاب مارا در دنیا ماندگارکرده ، تفکر عاشورایی است و یکی از مصادیق این نوع تفکر و مکتب ، تجلیل و نکوداشت شایسته از مقام شامخ شهدا و خانواده های شهداست که نباید از آن غافل شد.

وی تأکید کرد: باید شیوه تجلیل از شهدا و خانواده های معظم آنان را عوض کنیم. چراکه خانواده های شهدا به هدایای ناچیز مادی مثل یک تخته پتو نیاز ندارند، بلکه به محبّت و مهـــرورزی نیاز دارند.