2010 کم تلفات ترین سال عراق بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مرکز آمار عراق در گزارش سالانه خود به میزان تلفات ناشی از اقدامات تروریستی و خشونت ها در عراق در سال 2010 پرداخت.

2010 کم تلفات ترین سال

این مرکز اعلام کرد که شمار تلفات ناشی از اقدامات تروریستی و خشونت ها در عراق از سال 2003 تاکنون به پایین ترین حد خود در سال 2010 رسید.

در این گزارش سالانه آمده است: شمار کشته ها در سال 2010 به 3 هزار و 976 نفر رسید و حال اینکه این رقم در سال 2009 بالغ بر 4 هزار و 680 نفر بود.

در ادامه گزارش آمده است: خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق در 31 آگوست سال جاری 2010 تا حدود زیادی باعث کاهش تلفات قربانیان ناشی از خشونت ها در عراق شده است.

طبق توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن نیروهای جنگی آمریکا 31 آگوست سال جاری (9 شهریور) به ماموریت جنگی خود در عراق پایان دادند و از این کشور خارج شدند. در حال حاضر حدود 50 هزار نظامی آمریکایی در عراق باقی مانده است که تنها نقش آموزشی و کمکی را ایفا می کنند.

بغداد و موصل همچنان ناامن

در بخش دیگر این گزارش تاکید شده است که بغداد و موصل همچنان ناامن ترین شهرهای عراق به شمار می رود و بیشترین اقدامات تروریستی در این 2 شهر رخ داده است.

کاهش تلفات نظامیان آمریکا

این گزارش همچنین به میزان تلفات نظامیان آمریکایی در عراق پرداخته و اعلام کرده است: از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 تاکنون 4 هزار و 748 نظامی آمریکایی جان خود را در عراق از دست داده اند اما در سال 2010 شمار تلفات انسانی آمریکا در عراق نسبت به سال های گذشته کاهش داشته است.

مرکز آمار عراق همچنین اعلام کرد که پس از واگذاری پرونده امنیتی عراق به نیروهای عراقی شمار تلفات نیروهای نظامی در این کشور کاهش یافته است.