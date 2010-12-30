سه مصوبه مهم شورای عالی علوم با حضور رئیس جمهور به تصویب رسید

محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پنجمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که شب گذشته با حضور رئیس جمهور برگزار شد، گفت: در این جلسه بالاخره گزارش تفریغ بودجه های تحقیقاتی سال 88 برابر بند 26 قانون بودجه این سال در جلسه مطرح و بعد از ارائه نکاتی به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: بر اساس قانون طی یک تا 2 هفته آینده این گزارش به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه می شود.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به نحوه هزینه کرد درآمد شرکتها در خصوص پژوهش نیز گفت: قرار است این موضوع را معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بررسی و گزارش نهایی را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه کند اما به دلیل آماده نبودن گزارش این بحث در جلسه شب گذشته مطرح نشد.

وی روند گزارش تفریغ بودجه های پژوهشی کشور را فرایند مهمی در کشور دانست و اظهار داشت: این گزارش موضوع مهمی را در کشور نهادینه کرد و آن فرایند پایش و ارزیابی عملکرد بودجه ها است. نظیر چنین گزارشی برای سال 89 نیز تکرار می شود و در برنامه پنجم تهیه چنین گزارشاتی آمده است.

مهدی نژاد اضافه کرد: بر اساس چنین روندی از این پس تمام دستگاهها و نهادهایی که از اعتبارات پژوهشی استفاده می کنند باید نحوه هزینه کرد این اعتبارات را به شورای عتف گزارش کنند تا ما بتوانیم از آن در سیاستگذاریها و تصمیم گیری ها استفاده کنیم.

وی به دیگر مصوبه شورا در شب گذشته اشاره کرد و به مهر گفت: بر اساس یکی دیگر از مصوبات این جلسه قرار شد از این پس جلسات شورا با حضور نایب رئیس آن که وزیرعلوم می شود برگزار شود و رئیس جمهور تنها در صورت لزوم در جلسات جضور داشته باشند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود: همچنین بر اساس مصوبات این جلسه قرار شد بخشی از اعتبارات پژوهشی به طور متمرکز در اختیار وزارت علوم و بهداشت باشد تا این وزارتخانه ها بتوانند به نحو بهتری از اعتبارات به صورت هدفمند استفاده کنند.