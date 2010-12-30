به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پاسداشت حجت الاسلام شیخ محسن قرائتی شب گذشته چهارشنبه 8 دی ماه با حضور جمعی از سمئولان کشوری و لشکری، تعدادی از نمایندگان مجلس، دکتر حسینی وزیر فرهنگ، حجت الاسلام رئیسی معاون قوه قضائیه، سرلشگر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دکتر صالحی سرپرست وزارت خارجه و ... در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران برگزار شد.

آیت الله استادی عضو جامعه مدرسین حوزه علمقه قم در این مراسم به دوستی 40 ساله خویش با حجت الاسلام قرائتی اشاره کرد و گفت: آقای قرائتی از مفاخر ماست و اگر در انجمن از ایشان تقدیر می شود به جاست که جلسه مهمتری برای ایشان در صدا و سیما به پاس همکاری بیش از 30 ساله ایشان بر پا شود ضمن اینکه مناسب است حوزه علمیه قم نیز جلسه ای را در تقدیر از ایشان به عنوان یک مبلغ و مفسر نمونه برپا کند.

امام جمعه موقت قم با خواندن احادیثی در توصیف مبلغ نمونه و توفیق الهی، استاد قرائتی را یکی از مصادیق روشن این احادیث دانست و گفت: درست است که عنایات الهی و زمینه اولیه از سوی خانواده در موفقیت ایشان موثر بوده اما تلاش ایشان نیز قابل انکار نیست.

وی با طرح این سئوال که چرا با وجود کارهای بزرگ انجام شده در حوزه قرآن در طول 90 سال که از تاسیس حوزه علمیه قم می گذرد هنوز جناب آقای قرائتی دغدغه دارند که قرآن در راس نیست، پاسخ داد: آقای قرائتی منکر کارهای انجام شده در حوزه قرآن نیستند. اما می گویند چرا در حوزه ها فقه و اصول بیش از تفسیر تدریس و کار می شود و این صحبت حقی است. گله ایشان در مورد در راس نبودن قرآن به حق است چرا یک دور تفسیر در حوزه ها خوانده نمی شود؟ و این سخن به حقی است که البته برنامه هایی در راستای این مسئله در حال اجرا است.

آیت الله استادی با تجلیل از تلاش های حجت الاسلام قرائتی در حوزه تفسیر قرآن تاکید کرد: امتیاز تفسیر ایشان با دیگر تفاسیر بحث بلاغت است یعنی زود فرد را به نتیجه می رساند و آسان فهم بودن آیات کار بسیار ممتازی است که بسیاری از اساتید فن تفسیر از ایشان تقدیر کردند و هیچ تفسیری از حیث شمارگان به تفسیر نمونه نرسیده است.

در ابتدای این مراسم که با استقبال بی نظیر مردم و مسئولان همراه بود، حجت الاسلام ادبی رئیس انجمن آثار و مخاخر فرهنگی ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان و تقدیر از حجت الاسلام قرآئتی تاکید کرد: امیدواریم انتقال تجارب ایشان به نسل جدید مبلغان دینی و ایجاد روش شناسی بسیار متفاوت برای عرصه تبلیغی که به آیات شریفه و نکات ارزشمند معصومین (ع) نورانی است این امکان را فراهم کند تا مکتب ایشان تداوم پیدا کند.

در پایان این مراسم آخرین تابلوی نقاشی استاد فرشچیان با نام" پرچمدار حق" از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور و چند تابلو و تقدیرنامه از سوی آیت الله مقتدایی رئیس حوزه علمیه قم و برخی دیگر از مراکز پژوهشی دانشگاهی و حوزوی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به حجت الاسلام محسن قرائتی به پاس بیش از 40 سال تلاش قرآنی اهدا شد.