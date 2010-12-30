فرماندهی انتظامی بناب در مبارزه با قاچاق کالا رتبه برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، سرهنگ عیسی هاتفی عصر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان با ارائه گزارشی از عملکرد 9 ماهه این نیرو و وضعیت امنیتی شهرستان گفت: شهرستان بناب از لحاظ امنیتی به عنوان امن ترین شهرستان استان نسبت به سایر شهرها بوده و امسال به عنوان رتبه برتر استان در زمینه مبارزه با کالای قاچاق و مواد مخدر معرفی شده است.

وی از کشف دو تن انواع مواد مخدر در طول یکسال گذشته خبرداد و افزود: طی 9 ماهه گذشته سال؛ کشف بیش از 50 هزار بطری مشروبات الکلی، متلاشی کردن باند سرقت از منازل، باند سارقین خودرو و احشام توسط نیروی انتظامی ازعملکرد این نیرو بوده و بزودی طرح پاکسازی مناطق آلوده شهرستان بناب نیز با هماهنگی دستگاه قضایی اجرا خواهد شد.

وی گفت: با توجه به قرار گرفتن این شهرستان در مسیر مواصلاتی چند استان غربی کشور، انواع قاچاق کالا و مشروبات الکلی از این شهرستان ترانزیت می شود.

فرمانده انتظامی بناب همچنین با اشاره به اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها، از آمادگی کامل این نیرو برای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها خبرداد و اظهار داشت: طبق دستور اکید استاندار آذربایجان شرقی، با هر مسئول و شهروندی که در اجرای این طرح اخلال ایجاد کند، برخورد جدّی و قانونی خواهد شد.

سرهنگ هاتفی در خصوص سوء استفاده برخی مدیران و رانندگان ادارات شهرستان از خودروی دولتی هشدار داد و تصریح کرد: طبق گزارشها و مشاهدات مکرر مأموران انتظامی، متأسفانه برخی رانندگان ادارات در رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی خودروهای دولتی دقت نمی کنند و یا برخی مدیران ادارات پس از وقت اداری از خودروی اداره برای سرویس ایاب و ذهاب فرزندان یا گردش خانوادگی در شهر استفاده می کنند.

وی هشدار داد: این موضوع قابل قبول نبوده و طبق دستور اکید مسئولان، از این پس با متخلّفان قاطعانه برخورد خواهد شد و ضمن توقیف و هدایت خودرو به پارکینگ، مسئول اداره نیز به دادسرا معرفی خواهد شد.