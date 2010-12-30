پروژه پرورش پرندگان شکاری با انعقاد قراردارد بین ایران و قطر کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، قرارداد پرورش پرندگان شکاری و هوبره در سیرجان بین ایران و قطر چهارشنبه شب در استانداری کرمان منعقد شد.

این قرارداد با حضور عبدالله بن مبارک بن اعبود المعضادی وزیرمحیط زیست قطر و محمد جواد محمدی زاده رئیس محیط زیست کشور ایران و سهرابی سفیر ایران در قطر بسته شد.

با سفر وزیر محیط زیست قطر به استان کرمان جهت نقطه یابی اولین مرکز پرورش هوبره و پرندگان شکاری در سیرجان، قراردادی بین دو کشور به ارزش اقتصادی 500 میلیون دلار بسته شد که به موجب آن در یک پروسه پنج ساله پرورش انواع پرندگان شکاری و هوبره جهت جلوگیری از قاچاق پرندگان در منطقه و حفظ این پرندگان از انقراض در استان کرمان و مناطق اطراف انجام شود.

همچنین از جمله اهداف این طرح ایجاد اشتغال در منطقه سیرجان و توسعه ورزشهای پرندگان و ایجاد سرگرمی و پرورش پرندگان جهت رها سازی و افزایش نسل آنان عنوان شده است.

این طرح در ابتدا در شهرستان سیرجان در زمینی به وسعت 100هکتار اجرا می شود تا در ادامه در دو نقطه دیگر استان کرمان یا استانهای همجوار نیز پرورش این نوع پرندگان انجام شود.