نیازی به استفاده از منابع ذخیره سازی شده نیست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب حسنی ظهر سه شنبه در دهمین نشست کمیسیون نظارت استان افزود: اصناف و بازاریان استان با همکاری های بسیار نزدیک که با دولت در اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها داشته اند و رفتار منطقی مردم از زمان آغاز اجرای این طرح منجر شده است تاکنون نیازی برای استفاده از منابع ذخیره سازی شده در بازار احساس نشود.

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی گفت: شرکت های پخش در استان به صورت داوطلبانه اعلام آمادگی برای تشکیل شبکه پخش در استان کرده اند و اکنون آماده هستیم تا در هر مقطعی که احساس نیاز شد کالاهای ذخیره سازی شده را به صورت گسترده روانه بازار هستیم، ولی خوشبختانه در بسیاری از کالاها با کاهش قیمت و فراوانی کالا در بازار روبرو هستیم.

تراب حسنی اظهارداشت: اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها راه را برای توسعه و عمران و آبادانی کشور بسیار هموار کرده است و مردم به خوبی فرهنگ صرفه جوئی را در سبد مصرفی خانواده خود اعمال کرده اند.

وی با اشاره به اعلام آمادگی برخی از شرکت های تولیدی برای عرضه اجناس خود با 30 درصد تخفیف تأکید کرد: شرکت های تولیدی در زمینه رب گوجه فرنگی، روغن و برنج در این زمینه همکاری دارند.

تراب حسنی، افزود: اکنون 3400 تن شکر در بازار استان توزیع شده است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی با ابراز خشنودی از همکاری اصناف و اتحادیه های صنفی با سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی در خصوص اجرای برنامه های طرح ریزی شده از سوی دولت برای اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها گفت: مردم و اصناف بزرگترین پشتوانه دولت در تحقق کامل طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها بود و تاکنون از آغاز اجرای این طرح پیشرفت خوبی مشاهده شده است و چشم انداز این طرح در آینده نیز بسیار روشن است.

تراب حسنی تصریح کرد: از هم اکنون برنامه ریزی برای اجرای طرح تنظیم بازار شب عید استان نیز صورت گرفته است و تاکنون، سه هزار تن پرتغال و دو هزار تن سیب قرمز و سیب سفید ذخیره سازی شده و در ایام نوروز برای تنظیم بازار عرضه خواهد شد.

صدور پروانه کسب های الکترونیکی در آذربایجان شرقی

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی، همچنین از صدور پروانه های کسب الکترونیکی در آذربایجان شرقی خبر داد.

تراب حسنی گفت: هدف دولت از اجرای این طرح روان سازی و رسیدگی سریع به درخواست های واحد های صنفی است.

وی با بیان اینکه اصناف بزرگترین تشکل غیر دولتی در کشور هستند عنوان کرد: این قشر عظیم جامعه همیشه همگام با دولت در راستای حمایت از طرح های اجرای کشور حرکت کرده اند و دولت نیز سعی داشته با بهره گیری از ابزار های گوناگون در راستای حل مشکلات و بروز رسانی اصناف کشورکوشا باشد.

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی با بیان اینکه زمان صدور پروانه کسب با اجرای این طرح صدور پروانه کسب های الکترونیکی، از یک ماه به حدود 15 روز کاهش خواهد یافت، گفت: متقاضیان پروانه کسب با مراجعه به پایگاه www.asnaf.ir و انتخاب گزینه صدور پروانه کسب الکترونیک با انتخاب رسته صنفی و پر کردن فرم های مربوط، تقاضای صدور پروانه کسب را داده و از سوی این پایگاه اطلاع رسانی کد رهگیری دریافت کنند.

به گفته وی، متقاضیان سپس با استفاده از این کد رهگیری و مراجعه به سایت می توانند در جریان مراحل اجرایی تقاضای ارسالی خود قرار گیرند.