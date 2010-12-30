اوباما سفیر آمریکا را در سوریه تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، باراک اوباما طی دستوری رابرت فورد را به عنوان سفیر خود در سوریه تعیین کرد.

آمریکا پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان در فوریه 2005 سفیر خود را از دمشق فراخوانده بود و تا کنون سفیری در سوریه نداشت.

اوباما 22 فوریه تصمیمگیری درباره تعیین رابرت فورد به عنوان سفیر سوریه را به کنگره ارجاع داده بود اما جمهوریخواهان با آن مخالفت کرده بودند لذا وی از تعطیلات سال نو میلادی استفاده و با صدور حکمی سفیر سوریه را تعیین کرد.

خاطرنشان می شود طبق قوانین آمریکا رئیس جمهور این کشور می تواند طی دستوری سفرا، قضات و برخی مسئولان بلندپایه دولت را تعیین کند اما این انتصابات موقتی است.