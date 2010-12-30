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۹ دی ۱۳۸۹، ۹:۵۴

ادامه سریال آتش سوزیها/

آتش در دو نقطه جدید از جنگلهای گلستان شعله ور شد

آتش در دو نقطه جدید از جنگلهای گلستان شعله ور شد

گرگان - خبرگزاری مهر: آتش سوزی نقطه ای همچنان در جنگلهای گلستان ادامه دارد و دو نقطه جدید از این استان نیز طعمه حریق شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، براساس اعلام مسئولان منابع طبیعی مناطق جنگلی کومیان و ساسنگ شهرستان آزادشهر در شرق استان صبح پنجشنبه دچار حریق شد.

تلاش نیروهای منابع طبیعی و مردمی برای اطفای حریق آتش سوزی این مناطق ادامه دارد.

جنگلهای گلستان از 26 آبانماه تاکنون در مقاطع زمانی مختلف چهار سری دچار حریق شده که بیشتر این آتش سوزیهای مهار شده است.

روز چهارشنبه نیز مناطقی از جنگلهای گرگان و آزادشهر در آتش سوخت.
 
جنگلهای گلستان 450 هزار هکتار وسعت دارد و بخشی از جنگلهای هیرکانی و خزری بشمار می آید.
کد مطلب 1221033

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