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۹ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۲

نوذری:

9 دی ماه تجلی شعور دینی و اخلاقی ملت ایران بود

9 دی ماه تجلی شعور دینی و اخلاقی ملت ایران بود

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: 9 دی ماه تجلی شعور دینی و اخلاقی ملت تاریخ ساز ایران اسلامی و حرکتی بود که بروز و ظهور آن با فکر، اندیشه و عقیده ولایتمداری مردم تجلی یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: آگاهی و بصیرت در محوریت اسلام و ولایت موجب انسجام و وحدت می شود و مردم ما حول این محور گرد می آیند و 9 دی را خلق می کنند.

استاندار با بیان اینکه، انقلاب اسلامی ایران معجزه بزرگ قرن و الهام گرفته از قیام خونین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و پیوند میان انقلاب اسلامی و نهضت عاشورای حسینی پیوندی ناگسستنی است، گفت: صف بندی قدرت های زیاده خواه و عناصر وابسته آنان در برابر این انقلاب، ناشی از ماهیت استکبارستیزی و عدالت خواهی انقلاب اسلامی و پیوند آن با آموزه های عاشورای حسینی می باشد.

وی تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه یادگاری ارزشمند و میراثی گرانبها است که سنگ بنای آن به دست معمار کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) پایه ریزی شده و در طول بیش از سه دهه گذشته به دستاوردهای عظیم و بی بدیلی رسیده است که این مسئله چشم دشمنان را کور و خشم آنها را برانگیخته است.

نوذری با بیان اینکه، رسانه های بیگانه و دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب اسلامی، مقدس ترین ارزش های اسلامی را هدف گرفته اند و همدستان آنها کارنامه ذلت بار وارثان یزید را سیاهتر کردند، افزود: 9 دی ماه برای تاریخ ملت ایران سرمشقی برای استقامت و پایداری در برابر ترفندها و خشم برانگیخته استکباری و همدستان آنها است. 

وی گفت: 9 دی ماه 1388عرصه حماسه ای بی بدیل مردمی، برآمده از خون شهیدان گلگون کفن راه دین و آزادی بود که در برابر عمق حقد، کینه و غضب دیرینه دشمنان قسم خورده ذاخلی و خارجی که اسلام و شیعه ،ارزشهای انقلاب و آرمانهای امام (ره)، ارکان حکومت و نظام را هدف گرفته اند، خلق شد.

نوذری اظهار داشت: در روز 9 دی ماه 1388، سیل خروشان و انبوه جمعیت در تمام نقاط استان در محکومیت هتک حرمت عاشورای حسینی(ع) و اهانت به جایگاه رفیع و رکن رکین ولایت فقیه، همراه با ملت ولایتمدار ایران اسلامی انزجار خود را از توطئه های و ترفندهای استکبار، ایادی ایشان و اعمال شنیع و نومنافقانه به جهانیان نشان داد.  

استاندار ابراز داشت: ملت مسلمان و انقلابی ایران در 9 دی  ضمن بیعت مجدد با آرمانهای والای معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) و شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی بار دیگر با ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) تجدید میثاق کرده و پاسداری از اصل ولایت فقیه را دفاع از ارزش ها و فرهنگ عاشورایی سرور آزادگان عالم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش را یک اصل اساسی دانسته وآمادگی خود را برای هرگونه جانفشانی در راه پاسداری از حریم مقدس ولایت اعلام کردند.

کد مطلب 1221034

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