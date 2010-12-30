دستیابی به توسعه بدون کاربردی کردن نتایج پژوهش ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سید علی علی پور صبح پنجشنبه درجمع خبرنگاران،افزود: بر همین اساس طی سالهای اخیر دولت به این مسئله مهم و بنیادی توجه جدی داشته و با درک اهمیت پژوهش و اقدامات عملی آن در کشور و به تبع آن استان، این امر در برنامه ریزی ها جایگاه واقعی خود را باز کرده است.

وی اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات موثر و سازنده ای به منظور گسترش تحقیق و پژوهش در سطح دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی استان صورت پذیرفته است.

این مسئول بابیان اینکه، تحقیق و پژوهش یکی از معیارهای ارزیابی هر جامعه و کشوری در توسعه یافتگی محسوب می شود، افزود: کشورهای پیشرفته سالانه مبالغ زیادی از تولید ناخالص ملی خود را صرف انجام تحقیقات می کنند.

علی پور بیان کرد: امروزه بخش غیر دولتی یا خصوصی هم هزینه های زیادی را صرف تحقیق و پژوهش می کنند که این سهم در کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار اندک است .

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری افزود: در استان ما هم با توجه به بررسی های به عمل آمده بخصوص در مراکز دانشگاهی و پژوهشی کارها و فعالیتهای امیدوار کننده و موثری صورت گرفته است اما با این حال باید تلاش کرد تا زمینه برای فعالیت بیشتر فراهم گردد.

وی یادآور شد: فراهم کردن بسترهای لازم و زیر بنایی در کاربردی کردن نتایج تحقیق و پژوهش در استان ضروری است و لازم است این زیرساخت ها از جمله بانک اطلاعاتی پژوهشگران، مراکز رشد، مراکز تحقیقاتی و پارک علم و فناوری در استان ایجاد شود.

تعامل بین دستگاههای اجرایی و مراکز پژوهشی استان مطلوب نیست

وی انسجام بین دستگاه های اجرایی و دانشگاهها و مراکز پژوهشی استان را هم بسیار ضروری دانست و گفت: این مسئله تاکنون در استان به خوبی به آن پرداخته نشده و نیازمند کار و تلاش بیشتر است تا بتوان پژوهشگران، مخترعین و مبتکرین را پشیبانی و حمایت کرد.

علی پور یاد آور شد: در نمایشگاه هفته پژوهش 15 غرفه توسط دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و سازمانها برپا شده که آخرین دستاوردهای پژوهشی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی یاد آور شد: در این هفته از پژوهشگران برتر استان همچنین سازمانها و نهادهایی که موثرترین فعالیت پژوهشی را انجام داده اند تجلیل می شود.