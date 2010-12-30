اخلاص و ابداع صفات برجسته قرائتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پاسداشت حجت‌الاسلام شیخ محسن قرائتی شب گذشته چهارشنبه هشتم دیماه با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری، تعدادی از نمایندگان مجلس، دکتر حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام رئیسی معاون قوه قضائیه، سرلشکر فیروزآبادی، دکتر صالحی، عسگر اولادی و.... در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران برگزار شد.

در این مراسم که با استقبال کم نظیر مردم و مسئولان همراه بود، حجت الاسلام علی اکبر رشاد، طی سخنانی، ابداع در قلمرو دین را در سه ساحت تولید گزاره، روش فهم و انتقال به غیر ممکن خواند و گفت: استاد قرائتی در انتخاب دقیق و مؤثر و متناسب با ظرف و شرایط اجتماعی، فکری و فرهنگی در این ساحتها استادند.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رسانه در رسانه را یکی از مشکلات صدا و سیما دانست و افزود: کار ما رسانه در رسانه است یعنی منبر را در تلویزیون نشان می‌دهند که این دیگر رسانه نیست اما سبک کار آقای قرائتی به گونه ای است که با هنرمندی نگذاشتند این مسئله ایجاد شود بلکه با نحوه بیان خود در صدا و سیما یک برنامه حقیقتا تلویزیونی و رادیویی ارائه می‌کنند.

وی در پایان حجت الاسلام قرائتی را یک پدیده خواند و گفت: یک پیشنهاد به صدا و سیما دارم؛ استاد قرائتی یک پدیده است و نیازمند یک مطالعه مشرفانه است لذا از چهار فرد صاحب نظر در صدا و سیما دعوت شود تا با نگاه علمی رفتار و پیام رسانی ایشان را مطالعه کنند و یک پیشنهاد به خود آقای قرائتی دارم؛ از آنجایی که ایشان بسیار نقدپذیر هستند تفسیر نو با آنکه یک تفسیر ماندگار و روان و پرمحتواست اما نیازمند بررسی است. ایشان این تفسیر را به چند گروه شاهد بدهند چون مطالب آن بسیار اجمال و ابهام دارد.

حجت الاسلام نواب: چرا قرائتی ها تکثیر نشد/ قرائتی دانش آموز موفق مدرسه رسول الله است

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم، نیز طی سخنانی دانش آموز، کتاب و معلم را سه ویژگی یک مدرسه خواند و گفت: اگر این سه ویژگی در کنار هم قرار گیرد و یک فارغ التحصیل برجسته بیرون آید آن مکتب، مکتب ویژه ای است. از آنجایی که کتاب ما قرآن و محمد(ص) پیامبر و معلم ماست، قرائتی دانش آموز موفق مدرسه رسول الله است.



حجت الاسلام عبدالحسن نواب رفتارهای استاد قرائتی را عقلانی توصیف کرد و اخلاص را موجب طراوت شخصیت استاد قرائتی دانست و ولایی بودن، صراحت لهجه، تقوا، شجاعت، عقلانیت، شوخ طبعی، و... را از ویژگی های شخصیتی استاد قرائتی برشمرد.

مشاور فرهنگی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن قرائت پیام دکتر علی لاریجانی تأکید کرد: گله ما از آقای قرائتی این است که چرا قرائتی ها را تکثیر نکرد.

دکتر صالحی: لزوم تدوین کتابی در حوزه قرآن و دیپلماسی

سرپرست وزارت امور خارجه نیز در این مراسم طی سخنانی حضور خود را در این مراسم به دلیل علاقه خاصش به حجت الاسلام قرائتی عنوان کرد و گفت: من از منظر یک معلم که اساسا مهندس است مطالبم را بیان می کنم. برداشت ما از دین یعنی نظام زندگی اما این نظام زندگی احتیاج به یک منشور دارد و اگر منشور این نظام را قرآن بدانیم نیازمند این هستیم که کسی این منشور را به زبان روز تبیین کند.

دکتر علی اکبر صالحی شیوه بیان استاد قرائتی را بسیار خاص توصیف کرد و افزود: من به عنوان یک شنونده و بیننده درسهای ایشان، ناچارم تا آخر بنشینم چون درس ایشان انفرادی نیست بلکه درسی جمعی است چون شنونده احساس می کند خود نیز در بیان و مفهوم درس سهیم است.

رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: از آقای قرائتی یک درخواست دارم و آنکه عمده تفاسیر ایشان تا به امروز بر روی اخلاقیات تأکید داشته است اما اگر مقداری وارد وادی علمی شویم مثلا آیه الله نو السموات و الارض یعنی چه و این مطلق بودن نور به چه معنا است؟ می تواند برای جوانان بسیار جذاب باشد. ما نمی خواهیم مسائل علمی را از دل قرآن بیرون بکشیم اما مسائل علمی که امروز می فهمیم اگر بتوانیم از طریق قرآن و بیان شیوای ایشان تبیین کنیم حوانان به سمت این مسائل کشیده می شوند.

سرپرست وزارت امور خارجه در پایان از استاد قرائتی برای تدوین کتابی در حوزه دیپلماسی و عملیاتی کردن مباحث قرآن در این زمینه دعوت به همکاری کرد.