طرح نظام آموزش و فناوری کشور به مجلس ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عبدالرسول پورعباس شامگاه چهارشنبه در جمع پرسنل ادره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی افزود: این نظام به موازات نظام نظری دانشگاه های کشور طراحی شده و طی دو هفته آینده جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

وی با بیان اینکه نظام آموزش و فناوری کشور در راستای حرکت جامعه به سوی تحول علمی اجرا می شود، بیان داشت: زیرساخت های طرح نظام آموزش و فناوری از دو سال گذشته به منظور ایجاد تحولات اساسی در آموزش های فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی - کاربردی تدوین شده است.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای با اشاره به اینکه با تصویب اجرای این طرح تحولات اساسی در بخش هسته ای، هوا فضا و صنعتی کشور ایجاد می شود، اظهار داشت: در این نظام، آموزشهای مهارتی از بطن آموزش نظری شکوفا و شاهد تربیت نیروهای متخصصی که بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی وارد بازار کار شده خواهیم بود.

پذیرش 600 هزار دانشجو در دانشگاههای علمی و کاربری کشور

پورعباس در ادامه از پذیرش 600 هزار دانشجوی دوره ترمی کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در دانشگاه های علمی و کاربردی سراسر کشور از بهمن ماه خبر داد و خاطر نشان کرد: طی سه سال آینده در این دانشگاه شاهد تحولات اساسی انجام می شود.

این مقام مسئول با اشاره به تشکیل شورای گسترش مستقلی در جهت اجرای طرح نظام آموزش و فناوری، افزود: این شورا با هماهنگی وزارت علوم در مهندسی فناوری، ارشد و خبره که معادل لیسانس، فوق لیسانس و دکترای نظام نظری کشور بوده فعالیت خواهد داشت.

معاون وزیر کار در خصوص ساماندهی مدرسان دانشگاههای جامع علمی کاربردی کشور نیز بیان داشت: ساماندهی مدرسان به شکل متمرکز صورت خواهد گرفت و از این پس مدرسان تکالیف خود را به صورت مستقیم از مرکز دریافت می کنند.

فعالیت مراکز علمی و کاربردی آذربایجان غربی مطلوب نیست

پورعباس همچنین در خصوص فعالیت مراکز علمی کاربردی آذربایجان غربی گفت: این استان نسبت به سایر استانهای کشور از فعالیت خوبی برخوردار نبوده و باید در این راستا فعالیت های خود را توسعه دهد، چرا که در شمال این استان مرکز آموزشی دایر نیست.

کاظم بدو رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی نیز در این همایش گفت: این دانشگاه در حال حاضر با 9 هزار دانشجو در 133 کد رشته و در 16 مرکز آموزشی فعالیت می کند که سال آینده چهار مرکز علمی کاربردی غیر دولتی نیز به مراکز استان افزوده می شود.

عبدالرحیم نوربخش مدیرکل فنی و حرفه ای آذربایجان غربی در ادامه این همایش در خصوص طرحهای عمرانی گفت: هم اکنون شش پروژه عمرانی شامل مراکز آموزشی شبانه روزی، مجتمع آموزشی هتلداری و گردشگری ارومیه با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال با 50 درصد پیشرفت فیزیکی در این استان در دست احداث است.