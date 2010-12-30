زنگ بصیرت در مدارس کردستان طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صبح پنجشنبه و در مدرسه شهید نامدار مرادی شهر سنندج و با حضور مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان، مدیر کل آموزش و پرورش و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان، زنگ بصیرت همزمان با اولین سالگرد حماسه 9 دی ماه به صدا درآمد.

در ابتدای این مراسم مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: مردم مسلمان کشورمان در حماسه 9 دی ماه سال 88 با حضور به موقع و میلیونی خود در صحنه بار دیگر تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن را محکوم کردند و حمایت خود را از اصل ولایت فیقه و نظام مقدس جمهوری اسلامی به اثبات رساند.

خسرو ساکی خاطرنشان کرد: حوادث تلخی که در روز عاشورای حسینی و به دنبال رویدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری روی داد همه در راستای اهداف و برنامه های دشمن بود که خوشبختانه با حضور به موقع اقشار مختلف مردم در صحنه، تمامی این توطئه ها نقش برآب شد و ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی بار دیگر اقتدار خود را به نمایش گذاشت.

وی با تاکید بر توجه بیشتر به بصیرت افزایی در بین اقشار مختلف مردم به ویژه دانش آموزان بیان داشت: بصیرت افزایی و بصیرت بخشی در میان اقشار مختلف مردم به ویژه دانش آموزان در راستای شناختن اهداف و توطئه های دشمن یکی از مهمترین مسائلی است که مقام معظم رهبری بارها و در سخنان خود بر آن تاکید کرده اند و انتظار می رود که معلمین به عنوان پیشگامان این حوزه تلاش و برنامه ریزی بهتری در این حوزه داشته باشند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: بصیرت باید توام با آگاهی و باور باشد تا بتوان در زمان وقوع رویدادهای مختلف ماهیت اصلی و پشت پرده ها را به خوبی تشخیص داد و بر اساس آن تصمیم گیری و بهترین راه را انتخاب کرد.

در ادامه این مراسم ضمن برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و هنری، زنگ بصیرت در مدرسه راهنمایی شهید نامدارمرادی به صدا در آمد.