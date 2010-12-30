پیمان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تیمش در شرایط خیلی خوبی قرار ندارد، اظهار داشت: برنامه ریزی بد سازمان لیگ شرایط بدی را در تیم ایجاد کرده است. چون تیمی که از نظر روحی و روانی به اوج رسیده بود به خاطر یک برنامه ریزی بد افت کرد.

وی که هفته گذشته پیکان را صاحب مدال برنز رقابت‏های قهرمانی باشگاه‏های جهان کرد به دیدار معوقه مقابل ارومیه که با شکست صفر بر 3 تیمش همراه بود اشاره کرد و یادآور شد: خسته و کوفته از قطر آمده بودیم که این بازی حساس را برگزار کردیم. اصلا انتظار انجام این بازی در چنین زمانی را نداشتیم اما بازی کردیم فقط برای احترام به برنامه فدراسیون.

سرمربی تیم والیبال پیکان از تغییر زمان این دیدار انتقاد کرد و گفت: طبق برنامه اولیه قرار بود اولین دیدار ما پس از بازگشت از قطر مقابل پتروشیمی (هفته پنجم) برگزار شود اما دو روز پیش از زمان اعزام تیم برنامه جدیدی به دستمان رسید که حاکی از تغییر برنامه‎ها و لحاظ شدن دیدار با ارومیه پیش از دیدار با پتروشیمی بود.

اکبری خاطرنشان کرد: پیکان پنجشنبه از قطر بازگشت و یکشنبه با ارومیه بازی کرد. حال اینکه ارتفاع قطر از سطح دریا صفر است اما ارتفاع ارومیه از سطح دریا 600 - 1500 متر! از طرفی پیکان که برای اردو و تمرین به قطر نرفته بود. ما در قطر 5 دیدار سنگین جهانی برگزار کردیم که حاصل آن هم کسب اولین مدال جهانی در رده بزرگسالان رشته‏های تیمی بود.

وی از برنامه‏ریزی سازمان لیگ در تعیین زمان دیدارها به خصوص دیدارهای معوقه انتقاد کرد و گفت: اول اینکه وقتی تحقیق کردم متوجه شدم رایزنی مسئولان ارومیه و شخصی به نام احمدی باعث لحاظ شدن دیدار پیکان - ارومیه پیش از دیدار ما مقابل پتروشیمی شد. از طرفی اگر قرار بر انجام دیدارهای معوقه است چرا دیدار معوقه کاله و ارومیه که از هفته اول است برگزار نشده اما دیدار ما که مربوط به هفته دوم برگزار شد؟!

سرمربی تیم والیبال پیکان تاکید کرد: این موضوع برایم قابل هضم نیست. رئیس سازمان لیگ اعلام کرده که برای تعیین زمان بازی‎ها با من هماهنگ شده بود. در حالیکه نه تنها هماهنگی نشده بود بلکه برنامه را به ما تحمیل کردند.

اکبری ضمن بیان اینکه "شکست برابر ارومیه کادوی فدراسیون والیبال به تیم سوم جهان بود"، افزود: پیکان در قطر مقابل نماینده ایتالیا که تیم اول جهان است گیم‏های خود را با نتیاج نزدیک‎تر و بهتری نسبت به ارومیه واگذار کرد. یعنی ارومیه از "ترنتینو" بالاتر است؟ این نتیجه به خاطر برنامه ریزی سازمان لیگ بود.

وی در بخشی از صحبت‏های خود اظهارداشت: با این برنامه ریزی من از 6 بازی آینده سه شکست برای تیمم پیش بینی می‌کنم.

* با همه این اوصاف برای دیدار فردا مقابل پتروشیمی چه برنامه‏ای دارید؟

سرمربی پیکان در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: تلاشمان را برای نتیجه گیری می‌کنیم. اما جالب است که به جای اینکه چند بازی اول ما را در تهران بگذارند تا پس از قطر کم کم با شرایط کنار بیائیم، باید دیدارهای خارج از خانه برگزار کنیم. با این برنامه باید آماده سفر به افغانستان هم بشوم!

پیمان اکبری در پایان گفت: بر خلاف دوره‌های گذشته مسابقات باشگاه‌های آسیا در سال 2011 چند ماه دیرتر و از اول مرداد آغاز می‏شود. با این حال برنامه ریزی لیگ طوری است که تیم‏ها باید فشرده دیدارهای خود را برگزار کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیکان یکشنبه گذشته در دیدار معوقه مقابل ارومیه با نتیجه صفر بر 3 متحمل شکست شد. این تیم فردا درهفته پنجم رقابت‏های لیگ برتر باشگاه‏های کشور در بندرامام به مصاف پتروشیمی می‌رود.