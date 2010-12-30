فدراسیون نابینایان و کم بینایان مستقل است/ به خردجمعی اعتقاد دارم

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکارن نابینا و کم بینای ایران در نخستین دوره بازی‌های آسیایی که در گوانگجوی چین برگزار شد، موفق شدند 4 مدال طلا، 7 نقره و 9 برنز کسب کنند. این در حالی است که کل کاروان معلولان ایران در این بازی‌ها 27 طلا، 24 نقره و 29 برنز کسب کرد.

اسد مسجدی که پزشک عمومی با گرایش پزشکی ورزشی است با حضور در خبرگزاری مهر در خصوص مدال‌های کسب شده در این رقابت‌ها توسط نابینایان و کم بینایان گفت: ما در این رقابت‌ها مجموعا 43 ورزشکار داشتیم که یکی از آنها به نام حبیب الله ایگدر که اتفاقا از امیدهای کسب مدال طلا هم بود در کلاس بندی رد شد و تلاش ما هم به جایی نرسید. در پاراآسیایی گوانگجو، مجموعا 22 ورزشکار ما در عضویت تیم‌های فوتبال 5 نفره، گلبال مردان و گلبال بانوان بودند که دو برنز و یک نقره کسب کردیم. 20 ورزشکار باقیمانده ما هم 17 مدال کسب کردند که به نظرم، ارزشمند است هرچند که من هنوز راضی نیستم.

سرپرست فدراسیون نابینایان و کم بینایان با بیان اینکه ورزشکاران نابینا در این دوره از رقابت‌ها با اندکی بداقبالی هم مواجه شده‌اند، گفت: جودوکاری داریم به نام حامد علیزاده که تنها به دلیل تغییر قوانین و اینکه دستش به پای حریف برخورد کرد، بازنده اعلام شد. هانی عساکره، دیگر جودوکار ما در 14 ثانیه آخر بازی اگر فقط روی تاتامی می دوید، مدال طلا می گرفت اما به جای آنکه بازی را اداره کند، مبارزه کرد و به حریف باخت. یکی از شناگران ما هم فقط 5 صدم ثانیه کم آورد تا مدال طلایش به نقره تبدیل شود.

وی عملکرد تیم فوتبال 5 نفره را قابل قبول توصیف کرد و افزود: ما در دیدار نهایی تنها با یک گل به چین میزبان باختیم. آنها قهرمان جهان هستند و زمانی که پا به توپ می شوند انگار بازیکنان فوتسال بینا هستند چرا که در کشورهای چین و کره، لیگ فوتبال نابینایان برگزار می شود. با این حال همین تیم قدرتمند برای اینکه از یک گل زده خود مقابل ما محافظت کند، دست به ارائه بازی محافظه کارانه و تاخیری زد.

اسد مسجدی با بیان اینکه فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان باید جایگاه و شان داشته باشد، افزود: از نظر من یک آدم شلخته نباید جایگاه مهمی کسب کند. ما برای اینکه موفق شویم ابتدا باید شان و جایگاه خود را ارتقا ببخشیم و بعد بودن خود را اعلام کنیم. مثالی در این مورد می زنم: "روزی شخصی نزار و نحیف نزد یکی از بزرگان روزگار رفت و گفت می خواهد درس ریاضت یاد بگیرد. آن شخص بزرگ دست در جیب خود فرو برده و پولی به آن مرد داد و گفت برو سر بازارچه دو پرس چلوکباب بخور. این مرد برآشفت و گفت می خواهم ریاضت بکشم آن وقت تو می گویی چلوکباب بخورم؟ آن بزرگ گفت تو داری می میری. برای ریاضت کشیدن باید مرکبی داشت که این کار را انجام دهد اما تو فاقد آن هستی." فدراسیون نابینایان و کم بینایان نیاز به جایگاه و موقعیتی فراتر از این دارد.



این شائبه وجود دارد چنانچه آقای خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک و رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان هستند بنابراین بر کار ما دخالت می کنند اما صادقانه باید بگویم اینطور نبوده و ایشان حتی بازدیدهای بیشتری از اردوهای نابینایان نسبت به اردوهای دیگر ورزشکاران معلول به عمل آورد محمد اسد مسجدی

وی تصریح کرد: فدراسیون کم بینایان و نابینایان 11 سال است که از فدراسیون جانبازان و معلولان جدا شده و فدراسیونی مستقل است. البته سفرهای برون مرزی ما در ارتباط با رقابت‌های پارالمپیکی و پاراآسیایی از طریق کمیته ملی پارالمپیک انجام می شود. البته این شائبه وجود دارد چنانچه آقای خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک و رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان هستند بنابراین بر کار ما دخالت می کنند اما صادقانه باید بگویم ایشان بازدیدهای بیشتری از اردوهای نابینایان نسبت به اردوهای دیگر ورزشکاران معلول به عمل آورد.

اسد مسجدی با تاکید براینکه از استقلال مالی برخوردار است، گفت: یک پزشک هستم و وابستگی مالی ندارم و کار می کنم مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. من از صبح علی الطلوع سرکارم هستم تا نماز مغرب و عشاء . از مسئولان سازمان تربیت بدنی هم خواسته‌ام چنانچه می خواهند مرا کنار بگذارند تا نماز مغرب و عشاء صبر کنند و بعد جل و پلاسم را جمع می کنم و می روم. با این حال تا زمانی که در این سمت باشم، تمام تلاش خود را به کار می بندم تا کارهای زیربنایی فراوانی را انجام دهم و کار را برای آیندگان تسهیل کنم.

سرپرست فدراسیون ورزشی کم بینایان و نابینایان با اشاره به روسا و سرپرستان پیشین این فدراسیون اظهار داشت: من پیش از اینکه کارم را در فدراسیون آغاز کنم با آقایان خداوردی، هادیزاده و رشیدی جلسه گذاشتم و از آنها که سابقه حضور در این فدراسیون را داشته‌اند، راه و کار را جویا شدم. به آنها گفتم من جزوی از خودتان هستم و عملکرد فدراسیون را بررسی کردیم. ما اکیپی را انتخاب کردیم تا کار ورزشکاران را به صورت علمی بررسی کنند. افراد علمی جدید با پشتوانه افراد سنتی با یکدیگر مرتبط شدند و هر تصمیی که این گروه بگیرد تا سرحد مرگ پای آن می ایستم.

اسد مسجدی با اشاره به تدوین برنامه‌های سال 90 با رویکرد به پارالمپیک 2012 لندن اضافه کرد: ما در وهله اول تلاش می کنیم تا تمام سهمیه‌های پارالمپیک 2012 لندن را کسب کنیم. البته منوط به اینکه بودجه کفاف بدهد و این به حمایت کمیته ملی پارالمپیک بازمی گردد. برای پاراآسیایی طی 6 ماه 480 روز اردو برگزار کردیم. ضمن اینکه آقای سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی، در گوانگجو به من قول دادند که نگران رقابت‌های قهرمانی جهان در اوایل سال آینده نباشم. ما سالیانه 800 میلیون بودجه از سازمان دریافت می کنیم که 200 میلیون آن به هیئت‌ها تعلق می گیرد با این حال از کمک سازمان بهره‌مندیم.

وی با بیان اینکه در سیستم کاری او خرد جمعی حرف اول را می زند، گفت: ما در گروهی که تشکیل داده‌ایم، هم موافق داریم و هم مخالف. در حال حاضر گروهی اداری - فنی - ورزشی تشکیل داده‌ایم که معایب و ایرادهای کارمان را بگیرد. این افراد با آنالیز، باعث تقویت ورزشکاران و تیم‌های ما خواهند شد. ما اهل گفتگو هستیم و از چالش پرهیز می کنیم.

محمد اسد مسجدی در پایان مصاحبه حضوری خود با خبرگزاری مهر اظهار داشت: در نظر داریم استعدادهای جدیدی را به مجموعه ورزشکاران و تیم‌های خود اضافه کنیم. افراد کم بینا و نابینا معمولا به دلیل شرایط جسمانی، افرادی خجالتی هستند و باید آنها را کشف کرد که تا به حال موفق به پیدا کردن سه نفر از آنها شده‌ایم. ضمن اینکه من طرحی دارم که طی آن یک نابینا صاحب شغل می شود. چرا یک ورزشکار نابینا باید تلفنچی باشد؟ قرار است به بعضی از آنها آموزش ماساژ بدهیم تا در رقابت‌های ورزشی به عنوان مثال تیم جودو را به عنوان ماساژور همراهی کنند.