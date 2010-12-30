به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام کاظم صدیقی، شامگاه چهارشنبه در جمع عزاداران هیئت فدائیان ولایت در قم اظهار داشت: ولایت نعمت مطلق و وحدت نعمت الله است و این نعمت الله تجلی نعمت ولایت است.



وی ادامه داد: با داشتن نعمت ولایت، رهبری موید و متصل و پر نور و چراغ فروزان نباید به علت برخی کمبود‌ها و مشکلات جزیی نق بزنیم و به کمبود‌ها خودمان را مشغول کنیم که ناشکری نعمت ولایت خواهد بود.



صدیقی با بیان اینکه فرق شیطان و فرشتگان در این بود که شیطان به سابقه عبادت 6 هزار ساله خود بالید و حاضر به ولایت پذیری نشد عنوان کرد: ولایت پذیری با تکبر و طاغوت و لجاجت که فتنه گران داشتند سازگاری ندارد زیرا تکبر، ولایت گریز و ولایت ستیز است.



امام جمعه تهران با بیان اینکه ولایت محک است تصریح کرد: اگر انسان از پرچم ولایت فاصله نگیرد تعین به فرشته پیدا می‌کند و فرشته هم نه تکبر و نه ادعایی دارد و خودش را نمی‌بیند.



صدیقی تأکید کرد: کسی که چشمش به زرق و برق دنیا خیره شود بصیرت پیدا نمی‌کند اما اگر دنیا را وسیله‌ای برای رضایت خدا و خدمت به مردم بداند این هنر و بصیرت آور است.



وی نماز را تعلیم پیروی از امامت عنوان کرد و با بیان اینکه تأکید اسلام بر نماز جماعت به علت این است که نماز جمعی تمرین امامت و ولایتمداری است اظهار داشت: آنچه حکومت ولایی را با دموکراسی ممتاز می‌کند بصیرت عاشورایی و عشق مردم به ولایت و رهبری است و اگر ما هم انتخابات ودموکراسی داریم برای این است که بگوئیم همه مزیت را داریم.



امام جمعه تهران با اشاره به سال روز ۹ دی بیان کرد: ۹ دی با عشق و بصیرت و عقیده مردم به رهبری ایجاد شد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب جلوه توحید الهی بود.



وی تاکید کرد: ولایت حقیقتی است که کشور و شرف ودین و ناموس را بیمه و دشمنان را مایوس می‌کند.