رکابزنان پتروشیمی تبریز به دنبال قهرمانی/"شوک" نماینده ایران به ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری لانگ کاوی مالزی در سال 2011 میلادی از 23 ژانویه تا اول فوریه در مسیری به طور 4/1351 کیلومتر در 10 مرحله برگزار می شود. در این تور که توسط وزارت ورزش و جوانان مالزی برگزار می شود رکابزنان مسیر خود را جزیره" لانگ کاوی" آغاز و تا "دارتاران مرده کا" شهر کوالالامپور پیگیری می کنند. در این تور بین‌المللی که مطرح‌ترین تور قاره آسیا در طی 20 سال گذشته است بیش از 20 تیم مطرح آسیایی و اروپایی شرکت خواهند کرد.

سایت این تور بین المللی در گزارشی به وضعیت تیم پتروشیمی تبریز قهرمان دوره گذشته این تور پرداخته است. در این گزارش آمده است :

تیم پتروشیمی تبریز از ایران به دنبال دفاع از مقام خود در رده بندی آسیایی و تیمی و همچنین کسب پیراهن طلایی این دوره از رقابت‌های تور لانگ کاوی است. حسین عسگری و قادر میزبانی دو رکابزن ایرانی در خط استارت مسابقات تور بین المللی لانگ کاوی مالزی در سال 2010 بودند که جزء 10 دوچرخه سوار برتر قرار گرفتند.

عسگری 35 ساله که شناخت بسیار زیادی از این تور دارد، در قالب تیم "پتروشیمی تبریز" در مراحل گذشته تور لانگ کاوی شرکت کرده، ولی بدون شک بهترین عملکرد او در سال 2010 بود که توانست تنها با زمان 2 دقیقه و 39 ثانیه اختلاف نسبت به برنده پیراهن طلایی(" خوزه روخانو گیلون" از تیم ISD- Neri ایتالیا) در رده سوم مجموع انفرادی قرار گیرد.

یک بار دیگر عسگری با همراهی قادر میزبانی و"آیبگر"، دیگر رکابزنان تیم پتروشیمی تبریز، دراین دوره از تور لانگ کاوی در کانون توجهات قرار دارند، تا در دو مسیر سربالایی پی درپی "کمرون هایلندز" و"گنتینگ هایلندر" عملکرد خوبی داشته باشند.

قادر میزبانی دیگر رکابزن 35 ساله ایرانی،که در مسیرهای سربالایی تبحر دارد، در طول دوران حرفه‌ای دوچرخه‌سواری خود از سال 1999، 46 بار مقام قهرمانی را در کارنامه ورزشی خود ثبت کرده است. میزبانی که در رده بندی نهایی تور لانگ کاوی در سال 2010 در جایگاه نهم قرار گرفت، کاندیدای کسب پیراهن سلطان کوهستان نیز شد.

در تور لانگ کاوی 2010 کاظم خاتون آبادی سرپرست تیم پتروشیمی تبریز، مهدی سهرابی را به عنوان رکابزن سرعتی پایان خط در ترکیب تیمش قرارداد. درمراحل جاده‌های کفی(سطح صاف و بدون شیب) تور لانگ کاوی در سال 2011 تماشاگران منتظر تماشای عملکرد فوق العاده سهرابی در خط پایان بودند. این رکابزن 29 ساله ایرانی که دارنده مدال برنز دور امتیازی در بازی‌های آسیایی 2010 گوانگجو نیز هست از سال 2005 و با تیم پیکان کار حرفه ای خود را آغاز کرد و پیش از پیوستن به پتروشیمی تبریز در سال 2009 ، در تیم دانشگاه آزاد به رکابزنی می پرداخت.

این رکابزن سریع با کسب 66/466 امتیاز، عنوان مرد برتر تورهای آسیایی در سال 2010 رااز آن خود کرد، وی همچنین در مسابقات قهرمانی آسیا سال 2010 و مسابقات قهرمانی کشور ایران نیز به مدال طلا دست یافت.

"مارکوس آیبگر" رکابزن سابق تیم "فوتون سروه تو"، "بوریس شپیلفسکی" دوچرخه سوار سابق تیم های "فوجی سروه تو" و تیم کانتیننتال "کاتوشا" و بالاخره "توبیاس ارلر" آلمانی که سال گذشته را نیز در تیم پتروشیمی تبریز گذارند، سه رکابزن اروپایی تیم پتروشیمی هستند که قصد دارند امسال نیز در کسب امتیاز و عنوان قهرمانی این تیم را یاری دهند.

توانایی‌های "آیبگر" قابل تقدیر است، این رکابزن 26 ساله که از "ژودنبوگ" اتریش می آید، توانایی های خود را با قرارگرفتن در جایگاه ششم تور لانگ کاوی در سال 2010 در قالب تیم "فوتون سروه تو" به اثبات رساند. وی همچنین سابقه حضور در "جیرو دیتالیا" را نیز در کارنامه خود دارد و علاوه بر کسب شش عنوان قهرمانی در کارنامه‌اش ، عنوان قهرمانی اتریش در سال 2009 را نیز به دست آورده است.

"بوریس شپیلفسکی" رکابزن 28 ساله روس نیز در طول مدت ورزش حرفه‌ای اش 24 عنوان قهرمانی مختلف را به نام خود ثبت کرده است، وی از سال 2007 با تیم "پره تی مانگی می" فعالیت حرفه ای خود را در رشته دوچرخه سواری آغاز کرد. این رکابزن متولد مسکو، پیش از این در سال 2009 در تیم" فوجی سروه تو"و درسال 2010 در تیم کانتیننتال" کاتوشا" رکاب زده است، شپیلیفسکی در کارنامه خود قهرمانی در مسابقات" جیرو دل فریولی" ، "فله چه دوسود" و "فیرنزه پیستویا" را نیز دارد.

"توبیاس ارلر" 31 ساله که پیش از این معلم نیز بوده است، با قرار گرفتن در رده پنجم مجموع خطوط اسپرینت تور لانگ کاوی در سال 2010 برای خود نامی دست و پا کرد. تجربه فراوان وی از سال 2006 در قالب تیم‌های "جایانت تایوان"،" 3c Gruppe " و "بایرلندشات" در سال 2009 بسیار با ارزش است.

مسئول برگزاری تورلانگ کاوی در سال 2011 معتقد است که تیم پتروشیمی تبریز بار دیگر تیم‌های شرکت کننده را به نبرد خواهد خواند.وی گفت : سال گذشته تیم پتروشیمی تبریز با به دست آوردن مقام اول مجموع تیمی ، تمام تیم ها به خصوص تیم حرفه ای"فوتون سروه تو اسپانیا"، "تیم ISD-Neri ایتالیا"را شوکه کرد. حضور این تیم در مالزی با ترکیبی از رکابزنان ایرانی، آلمانی، روس و اتریشی بسیار دیدنی خواهد بود.