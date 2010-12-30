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۹ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۵

48 میلیون دلار کالا از استان سمنان صادر شد

48 میلیون دلار کالا از استان سمنان صادر شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر گمرک استان سمنان از صادرات 48 میلیون دلار کالا از استان سمنان به خارج از کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی اکبر شامانی صبح پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: در 9 ماهه امسال، 283 هزار و 757 هزار تن کالا به ارزش بیش از 504 میلیارد و 358 میلیون ریال از گمرک استان سمنان به خارج از کشور صادر شد.

وی افزود: حجم صادرات کالا در این استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش چهار درصد و از لحاظ وزنی 45 درصد رشد دارد.

به گفته وی، عمده کالاهای صادراتی شامل انواع پودر شوینده، سیمان خاکستری، کاشی، عایق رطوبتی، لوله و پروفیل آهنی، کرک، مصنوعات پلی اتیلنی، آرد، شمش سرب و ... است.

مدیر گمرک استان سمنان ادامه داد: این کالاها به کشورهای آلمان، عراق، افغانستان، امارات، سوریه، آسیای میانه و ... صادر شده است.

شامانی تصریح کرد: در بخش واردات کالا نیز در این مدت 11 هزار و 663 تن انواع کالا از طریق گمرک سمنان ترخیص شده است که از نظر ارزش 439 درصد و از لحاظ وزنی 287 درصد رشد دارد.

وی با اشاره به اینکه ارزش کالاهای وارداتی بیش از 39 میلیون و 662 هزار دلار است، گفت: کالاهای وارداتی شامل پنبه، مبلمان و لوازم چوبی، مواد اولیه کارخانجات تولیدی، ماشین آلات، انواع چراغ، پرده، پنل الکتریکی، قطعات کامپیوتر و شیرآلات و ... است.

مدیر گمرک استان سمنان خاطرنشان کرد: این کالاها از کشورهای ایتالیا، ترکیه، آلمان، چین، ژاپن، مالزی و ازبکستان به این گمرک وارد شده است.

کد مطلب 1221082

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