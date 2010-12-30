48 میلیون دلار کالا از استان سمنان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی اکبر شامانی صبح پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: در 9 ماهه امسال، 283 هزار و 757 هزار تن کالا به ارزش بیش از 504 میلیارد و 358 میلیون ریال از گمرک استان سمنان به خارج از کشور صادر شد.

وی افزود: حجم صادرات کالا در این استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش چهار درصد و از لحاظ وزنی 45 درصد رشد دارد.

به گفته وی، عمده کالاهای صادراتی شامل انواع پودر شوینده، سیمان خاکستری، کاشی، عایق رطوبتی، لوله و پروفیل آهنی، کرک، مصنوعات پلی اتیلنی، آرد، شمش سرب و ... است.

مدیر گمرک استان سمنان ادامه داد: این کالاها به کشورهای آلمان، عراق، افغانستان، امارات، سوریه، آسیای میانه و ... صادر شده است.

شامانی تصریح کرد: در بخش واردات کالا نیز در این مدت 11 هزار و 663 تن انواع کالا از طریق گمرک سمنان ترخیص شده است که از نظر ارزش 439 درصد و از لحاظ وزنی 287 درصد رشد دارد.

وی با اشاره به اینکه ارزش کالاهای وارداتی بیش از 39 میلیون و 662 هزار دلار است، گفت: کالاهای وارداتی شامل پنبه، مبلمان و لوازم چوبی، مواد اولیه کارخانجات تولیدی، ماشین آلات، انواع چراغ، پرده، پنل الکتریکی، قطعات کامپیوتر و شیرآلات و ... است.

مدیر گمرک استان سمنان خاطرنشان کرد: این کالاها از کشورهای ایتالیا، ترکیه، آلمان، چین، ژاپن، مالزی و ازبکستان به این گمرک وارد شده است.