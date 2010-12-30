اجرای اولین پروژه کابل فاصله دار 20 کیلوولت کشور در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، دکتر مهرداد طرفدار حق مجری این طرح پژوهشی گفت: این پروژه با انتقال دانش فنـی از خارج از کشور و ساخت داخلی قطـعات، طراحی و به صورت پایلوت در شهرک سرمایهگذاری خارجی تبریز نصب و اجرا شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه علیرغم تحریمهای بین المللی انجام شده است، خاطرنشان کرد: در این زمینه حتی شرکتهای آمریکایی از تحویل قطعات آن به دلایل سیاسی امتناع کرده بودند.

به گفته وی، این طرح به عنوان پروژه تحقیقاتی طی یک قرارداد پژوهشی بین دانشگاه تبریز و شکت توزیع نیروی برق آذربایجانشرقی از خرداد ماه سال1388 آغاز و با موفقیت به اتمام رسیده است.

دکتر طرفدار حق با بیان اینکه در ساختار شبکه‌های کابل فاصله‌دار، از فاصله ‌نگهدارهای لوزی شکل عایقی بین کابل‌های سه فاز استفاده می‌شود، تصریح کرد: این کابل‌ها از یک سیم نگهدارنده فولادی که حفاظت در مقابل صاعقه را نیز به عهده دارد، معلق می‌شوند.

دانشیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر دانشگاه تبریز با اشاره به ویژگیهای این پروژه نسبت به شبکه‌های توزیع برق رایج با هادی‌های لخت و کابل‌های خودنگهدار، کاهش قابل توجه در هزینه‌های احداث، امکان اجرای چندین فیدر بر روی یک پایه و کاهش خسارت خاموشی‌ها و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق را از جمله مزایای آن یاد کرد و گفت: کاهش خطرات برق‌گرفتگی، کاهش فواصل مجاز حریم، کاهش شاخه‌زنی درختان و حفظ محیط زیست، امکان اجرای اسپن‌هایی بسیار بلند، حذف مقره، کاهش نشتی برق و جلوگیری از خوردگی هادی‌ها به ویژه در مناطق آلوده و یا با رطوبت زیاد از دیگر مزایای این پروژه به شمار میرود.

دکتر طرفدارحق با بیان اینکه برای اجرای این طرح، یک خط هوایی کابل فاصـله دار چهار مداره به طول 650 متـر در شهـرک سـرمایه گذاری خارجی طراحی و پس از تامین تجهیزات اجرا شده است، گفت: این خط قـادر است بیش از 36 مگاوات توان را منتقل کند و در مقایسه با خطوط کابلی زیرزمینی موجب بیـش از 2میلیارد ریال صرفه جویی شده است.

به گفته وی در راستای این پروژه برای اولین بار کابل فاصله دار ایران در شرکت سیمکات تبریز و نیز نخستین کنسولهای آلومینیوم آلیاژی در شرکت آلوکاست به تولید انبوه رسید.

دکتر طرفدارحق با اشاره به طراحی نرم افزار جامع طراحی الکتریکی و مکانیکی در این زمینه در شرکت توزیع برق آذربایجانشرقی افزود: با توجه به لزوم اجرای روشهای خاص در نصب این شبکه، ابزارآلات نصب جدید در شرکت توزیع برق آذربایجانشرقی ساخته شده است.

وی از توجه مهندس اصولی مدیریت عامل شرکت توزیع برق آذربایجانشرقی در اجرای این پروژه قدردانی کرد و گفت: این دومین پروژه تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه تبریز و شرکت توزیع برق آذربایجانشرقی است که دستاوردهای آن در گستره ملی مورد توجه قرار گرفته که این همکاریها در پروژه تولید هادیهای روکشدار برای اولین بار در ایران در سال 1386 با موفقیت به انجام رسید که موجب کسب لوح تقدیر از وزیر نیرو گردیده است.

همین گزارش حاکی است پروژه کابل فاصلهدار 20 کیلوولت به پیشنهاد دکتر طرفدار حق دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز و با همکاری شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی طی مدت 10 ماه به اجرا درآمده است .