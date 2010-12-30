  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۹ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

سهمیه سرانه شیر یارانه ای آذربایجان غربی به 50 کیلوگرم رسید

سهمیه سرانه شیر یارانه ای آذربایجان غربی به 50 کیلوگرم رسید

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان آذربایجان غربی از افزایش سهمیه سرانه شیر یارانه ای استان به 50 کیلوگرم خبر داد.

جعفر صادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اعلام این مطلب افزود: در سال 86 سهمیه شیر یارانه ای استان بر مبنای جمعیت شهری 18 کیلوگرم در سال بوده که این مقدار در سال 89 به 50 کیلوگرم افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر سهمیه شیر یارانه ای برای تمامی شهرستانهای استان حتی شهرهایی که اخیرا به شهرستان تبدیل شده اند تخصیص یافته و به طور مستمر و روزانه توزیع می شود.
 
اسکندری خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 30 واحد صنعتی بزرگ و متوسط در حوزه فرآوری محصولات لبنی در سطح استان فعالیت دارند که 20 واحد از آنها طرف قرارداد و سازمان بازرگانی بوده و شیر یارانه ای تولید می کنند.
 
این مقام مسئول با بیان اینکه درخواست سه واحد فرآوری دیگر جهت اختصاص سهمیه شیر یارانه ای تحت  بررسی است، اظهارداشت: در سال 86 تعداد کارخانجات تولید کننده شیر یارانه ای استان 9 واحد بود که این تعداد در زمان حاضر به 30 واحد افزایش یافته است.
 
آذربایجان غربی در زمینه دامداری و دامپروری یکی از قطب های مهم کشور به شمار می رود.
کد مطلب 1221090

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها