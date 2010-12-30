سهمیه سرانه شیر یارانه ای آذربایجان غربی به 50 کیلوگرم رسید

جعفر صادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اعلام این مطلب افزود: در سال 86 سهمیه شیر یارانه ای استان بر مبنای جمعیت شهری 18 کیلوگرم در سال بوده که این مقدار در سال 89 به 50 کیلوگرم افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر سهمیه شیر یارانه ای برای تمامی شهرستانهای استان حتی شهرهایی که اخیرا به شهرستان تبدیل شده اند تخصیص یافته و به طور مستمر و روزانه توزیع می شود.

اسکندری خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 30 واحد صنعتی بزرگ و متوسط در حوزه فرآوری محصولات لبنی در سطح استان فعالیت دارند که 20 واحد از آنها طرف قرارداد و سازمان بازرگانی بوده و شیر یارانه ای تولید می کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه درخواست سه واحد فرآوری دیگر جهت اختصاص سهمیه شیر یارانه ای تحت بررسی است، اظهارداشت: در سال 86 تعداد کارخانجات تولید کننده شیر یارانه ای استان 9 واحد بود که این تعداد در زمان حاضر به 30 واحد افزایش یافته است.

آذربایجان غربی در زمینه دامداری و دامپروری یکی از قطب های مهم کشور به شمار می رود.