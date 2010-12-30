حمایت مجلس اعلا از انتخاب جعفری/ 2 فاکتور مهم برای انتخاب وزیران راهبردی

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع عراقی امروز اظهار داشت که نوری المالکی نخست وزیر این کشور به زودی کابینه خود را تکمیل خواهد کرد.

زمان تکمیل کابینه

وی اعلام کرد که مالکی به احتمال بسیار زیاد اواخر هفته آتی کابینه خود را تکمیل خواهد کرد. به گفته این منبع عراقی، مالکی خواهان واگذاری وزارتخانه های امنیتی به افراد باکفایت و خبره و مستقل است زیرا نمی خواهد حوادث امنیتی سال جاری تکرار شود.

دولت جدید عراق دارای 42 وزارتخانه است که اسامی 29 وزیر آن اعلام شده و سرپرستی وزارتخانه هایی همچون کشور، دفاع و امنیت ملی تا زمان نهایی شدن وزرای آن بر عهده نوری المالکی خواهد بود. دولت جدید عراق سه شنبه 30 آذر با اکثریت آرای اعضای پارلمان رای اعتماد گرفت.

حمایت مجلس اعلا از جعفری

"عبدالحسین عبطان" یکی از رهبران مجلس اعلای اسلامی عراق حمایت کامل این مجلس را از ریاست ابراهیم الجعفری در ائتلاف اتحاد ملی اعلام کرد و عدم حضور عمار الحکیم رئیس مجلس اعلا در نشست انتخاب جعفری برای ریاست ائتلاف اتحاد ملی تنها به دلیل مسائل فنی دانست. در پی این اقدام برخی تحلیلگران عدم حضور حکیم را سرآغاز خروج مجلس اعلا از اتحاد ملی تفسیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: اغلب اعضای مجلس اعلای اسلامی روز گذشته خارج از بغداد بودند و تنها ساعاتی پیش از برگزاری نشست از زمان آن اطلاع یافتند که این امر باعث شد نتوانند در نشست حاضر شوند.

عبطان خروج مجلس اعلای اسلامی از ائتلاف اتحاد ملی را تکذیب کرد و شایعات در این باره را بی پایه و اساس خواند.

نامزدهای مطرح وزارت کشور

در حالی رسانه های عراق روز گذشته از نامزدی "احمد چلپی" یا "شیروان الوائلی" برای تصدی وزارت کشور خبر داده بودند که "علی العلاق" یکی از نمایندگان ائتلاف اتحاد ملی این موضوع را تکذیب کرد.

وی خاطرنشان کرد: "عدنان الاسدی" و "عقیل الطریحی" از اتحاد ملی نامزدهای مطرح برای وزارت کشور هستند اما هیچکدام مورد تایید نهایی قرار نگرفته اند.

2 فاکتور انتخاب وزرای امنیتی

علاق اظهار داشت که تفاهم همه احزاب درباره یک نامزد و نظر نهایی نوری المالکی به عنوان نخست وزیر 2 فاکتور انتخاب وزیران کشور، دفاع و امنیت ملی هستند که تاکنون احزاب در مورد نامزدهای مطرح بحث و گفتگو نکرده اند و مالکی نیز نظر نهایی خود را در مورد هیچیک از نامزدها اعلام نکرده است.