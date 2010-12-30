ترفند کارگردان الیزه برای کسب اعتبار از دست رفته در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس انسایگر" در تحلیلی نوشت: رئیس جمهوری فرانسه می خواهد سال بعد در نقش رئیس جی هشت و جی بیست با تصمیمات بزرگ بر بحرانهای جهانی غلبه کند. وی امیدوار است به این ترتیب به خصوص در کشور خود بار دیگر به رسمیت شناخته شود.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: در سال گذشته نیکلا سارکوزی عنوان اصلاحگر بزرگ را به خود داده و در این راه قدم گذاشت، اما محبوبیت وی در فرانسه بیش از پیش کاهش یافت. ارزش اعتبار وی در فرانسه بر اساس نظرسنجیها سی درصد است. چنین ارزیابی 500 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری بعدی در این کشور بسیار بد بوده و هیچ رئیس جمهوری در فرانسه تا کنون در این زمان چنین ارزیابی بدی در نظر مردم نداشته است.

نویسنده در ادامه اظهار داشت: به این ترتیب کارگردان کاخ الیزه می خواهد این بار با ترفند دیگری رضایت مردمی را کسب کند. با این شعار که سارکوزی، جهان را نجات خواهد داد و قرار است تمام سال آینده را روی این موضوع متمرکز شود. وی در سال 2011 به عنوان رئیس گروههای جی هشت و جی بیست اجازه دارد بر گروه بزرگترین کشورهای صنعتی دنیا و کشورهای در حال توسعه ریاست کند.

در ادامه این مطلب آمده است : فرانسویها دوست دارند که بر بحرانهای بین المللی غلبه کنند و سارکوزی در جریان تصویب و اجرایی شدن قرارداد لیسبون در اتحادیه اروپا نشان داد که این موضوع را درک کرده است. پس سارکوزی با هیجان زیاد در حالی که سر از پا نمی شناسد بر جت جدید خود سوار شده و می خواهد با سرعت بالا این مسیر را طی کند و در نشستهای ژوئن و نوامبر آینده که در فرانسه برگزار خواهد شد خوش بدرخشد.

این در حالی است که سارکوزی به قدری بلند پرواز است که دیپلماتهای خارجی در پاریس درباره موفقیت وی در این راستا با شک و تردید سر تکان می دهند. سارکوزی می خواهد سیستمهای ارزی جهانی را نوسازی کند، قیمت مواد خام را پایدار و نظم بین المللی را اصلاح کند. البته جزئیات برنامه های وی در مسئولیت جدیدش در یک کنفرانس خبری در پایان ژانویه اعلام خواهد شد. سارکوزی در اصل برای یک بهتر شدن وضعیت نامحبوب خود در کشور تلاش می کند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: اگر سارکوزی در عرض یک سال آینده موفقیتهایی را در غلبه بر بحرانهای بین المللی به دست آورد می تواند از آن برای موفقیت مجدد در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2012 استفاده کند. اما این امکان هم وجود دارد که وی در جاه طلبی های خود شکست بخورد. البته سارکوزی خود را از همین حالا به عنوان یک پدر مهربان و اصلاحگر بزرگ در سطح دنیا ارزیابی می کند.

