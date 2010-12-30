اسامی 23 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد/ چهار بازیکن خط خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قبل از این افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان اعلام کرده بود در پایان اردوی قطر اسامی 23 بازیکن نهایی تیم ملی اعلام خواهد شد، امروز پنجشنبه کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی نهایی تیم های شرکت کننده را اعلام کرد که بر این اساس فهرست 23 بازیکن تیم ملی ایران به شرح زیر است:

1- سیدمهدی رحمتی 2- ابراهیم میرزاپور 3- شهاب گردان 4- خسرو حیدری 5- فرشید طالبی 6- سیدجلال حسینی 7- هادی عقیلی 8- احسان حاجی صفی 9- ابوذر رحیمی 10- محمد نصرتی 11- جواد نکونام 12- آندرانیک تیموریان 13- قاسم حدادی فر 14- محمد نوری 15- پژمان نوری 16- ایمان مبعلی 17- غلامرضا رضایی 18- مسعود شجاعی 19- محمدرضا خلعتبری 2- کریم انصاریفرد 21- رضا نوروزی 22- محمد غلامی 23- آرش افشین.

به این ترتیب از جمع بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان هادی نوروزی و علیرضا حقیقی از پرسپولیس و پژمان منتظری از استقلال و مهدی کیانی از تراکتورسازی شانس حضور در رقابتهای جام ملت های آسیا را از دست دادند.

پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا از روز 17 دیماه به میزبانی قطر آغاز می شود که تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در این رقابتها روز 21 دی ماه به مصاف عراق خواهد رفت.