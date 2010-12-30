گناه بزرگ دست اندرکاران فتنه 88 امیدوار کردن دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم استان گیلان،همت،بصیرت، آگاهی وهوشیاری مستمر را عوامل اصلی پیشرفت ملت به سمت قله های تعالی دانستند وتأکید کردند: ملت ایران همانگونه که درهشت سال جنگ تحمیلی با ابتکار، فداکاری، شجاعت وحضور در صحنه ، بر دشمن غلبه کرد، در هشت ماه جنگ نرم هم با عنایت خداوند متعال از خود مهارتی مثال زدنی نشان داد و در نهم دی سال گذشته به برکت یاد حضرت سیدالشهدا علیه السلام و با همت، بصیرت، آگاهی، و هوشیاری خود، بساط فتنه گران را جمع کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای، جبران عقب ماندگی های تاریخی و رسیدن ملت ایران به جایگاه شایسته علمی خود را نیازمند همت، عزم و امید به آینده دانستند وافزودند: تنها راه رسیدن به قله های سعادت و پیشرفت، حفظ مستمر همت، عزم و امید به آینده است و ملت ایران در سی سال گذشته نشان داده است، توانایی پیشرفت و حرکت جهشی را دارد.

ایشان با تأکید براینکه شعارهای ملت ایران جهانی وهدف او قطع کامل دست مستکبران از کشور است، خاطرنشان کردند: علت اصلی عصبانیت مستکبران از این ملت و توطئه بر ضد آن، همین موضوع است و فتنه سال گذشته جلوه ای از توطئه دشمنان بود.

رهبر انقلاب اسلامی هدف از فتنه سال گذشته را گمراه کردن مردم با طرح شعارهای حق ولی با محتوای باطل دانستند و تأکید کردند: ملت ایران در نهم دی سال گذشته درحرکتی کاملاً خودجوش فتنه گران را ناکام کردند و مشت محکمی بر دهان آنان زدند.

حضرت آیت الله خامنه ای حماسه نهم دی سال 88 را نشانه ای از بیداری و هوشیاری مردم خواندند و افزودند: دشمنان ملت ایران و کسانی که تصور می کنند می توانند میان مردم و نظام اسلامی فاصله بیاندازند باید این پیام نهم دی را بفهمند و بدانند که نظام متعلق به خود مردم است و نگاهبان اصلی این نظام اسلامی، مردم هستند.

ایشان افزودند: سردمداران دولتهای مستکبر و در رأس آنها امریکا در مقابله با نظام اسلامی شیوه های مختلفی همچون توطئه، اظهارات مزورانه، دشمنی صریح و شعار برای ملت، بکار می برند که همه این موارد نشان می دهد آنها هنوز تحلیل و شناخت صحیحی از ملت ایران ندارند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم حفظ همت ملت، خاطرنشان کردند: امسال که سال همت مضاعف نامگذاری شده است، خوشبختانه نشانه های این همت مضاعف در کشور دیده می شود و مسئولان کارهای خوبی در بخشهای مختلف انجام می دهند اما این همت مضاعف باید بصورت مستمر و در سالهای آینده نیز وجود داشته باشد تا ملت ایران با دستیابی به قله های پیشرفت و کمال مادی و معنوی، دشمن را از خود مأیوس کند.

حضرت آیت الله خامنه ای تنها راه خلاص شدن از شرّ دشمنان را، مأیوس شدن آنها دانستند و افزودند: گناه بزرگ برخی از دست اندرکاران فتنه سال گذشته، امیدوار کردن دشمن است.

ایشان با یادآوری انتخابات با عظمت سال گذشته و حضور خیره کننده مردم در این انتخابات، خاطرنشان کردند: این حضور عظیم مردم، می توانست ملت ایران را دربسیاری ازمیدانهای سیاسی موفق کند اما فتنه گران با ایجاد فتنه وامیدوار کردن دشمن، به انقلاب اسلامی و ملت صدمه زدند.

رهبر انقلاب اسلامی فتنه سال 88 را چالشی بزرگ خواندند و افزودند: در این چالش بزرگ، از یک طرف دشمن از فتنه گران حمایت می کرد و حتی اسم آنها را بر زبان می آورد و از طرف دیگر ملت ایران با استحکام کامل در صحنه حضور پیدا کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: ملت ایران همانگونه که در طول 8 سال جنگ تحمیلی با ابتکار، شجاعت و فداکاری در میدان حاضر شد و دشمن را شکست داد، در هشت ماه جنگ نرم نیز با همت، بصیرت، و هوشیاری در همه صحنه ها حاضر شد و حقیقتاً از خود مهارت نشان داد.

ایشان افزودند: آنچه که اتفاق افتاد، دست قدرت الهی بود که دلهای مردم را به سمت خود جلب و به سوی راه صحیح هدایت کرد.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر حفظ و تقویت ارتباط با خدا در کنار افزایش همت، بصیرت و هوشیاری، خاطرنشان کردند: نهم دی ماه سال گذشته یکی از موارد جلب رحمت الهی بود و مردم به برکت یاد حضرت سیدالشهدا علیه السلام به صحنه آمدند و بساط فتنه گران را برچیدند.

حضرت آیت الله خامنه ای وظیفه مردم بویژه مسئولان و قشرهای آگاه و هوشیار و جوانان را سنگین خواندند و تأکید کردند: همواره باید به لطف و هدایت الهی تکیه و تلاش شود تا به آن سرنوشت خوبی که خداوند متعال برای ملت ایران مقدر کرده است برسیم.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه تاریخی، دینی و مبارزاتی مردم گیلان، همت مردم این خطه را نمونه بارزی از همت ملت ایران دانستند و افزودند: با وجود آنکه رژیم طاغوت، تلاش گسترده ای برای فاسد کردن عقیده مردم گیلان انجام داد، اما مردم این سامان با همت، ایمان و عقیده خود در مقابل تلاشهای آن رژیم ایستادند و مردم گیلان، از لحاظ دینداری، اخلاص، جهاد، و حضور در صحنه از استانهای برجسته کشور هستند.

رهبر انقلاب اسلامی ضمن تجلیل از شخصیت مبارز و مجاهد شهید میراز کوچک خان جنگلی، در بیان سابقه درخشان مردم گیلان خاطرنشان کردند: مقابله با عوامل گروههای ملحد و ضد دین، حضور تأثیرگذار در پیروزی انقلاب اسلامی، رشادت جوانان مؤمن و بسیجی این استان در دوران دفاع مقدس، و نقش آفرینی اندیشمندان، دانشگاهیان وعلمای گیلان در مقاطع مختلف از جمله سوابق دینی، انقلابی و علمی مردم این استان است.

حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری نقش آفرینی مردم رشت درمقابله با فتنه سال گذشته آن را نشانه دیگری ازهمت وبصیرت مردم گیلان دانستند و افزودند: رشت جزو معدود مناطقی بود که یک روز زودتر از حرکت خودجوش ملت، در هشتم دی سال 88 به صحنه حضور مردم در مقابل فتنه گران تبدیل شد.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام والمسلمین قربانی نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت ضمن بیان بخشهایی از سوابق دلدادگی مردم گیلان به اهل بیت علیهم السلام و ترویج مکتب آن بزرگواران، و اشاره به مراجع و علمای بزرگی که از این منطقه برخاسته اند، گفت: مردم مؤمن گیلان همواره پرچمدار مبارزه با استعمار و استبداد بوده اند و میرزا کوچک خان جنگلی نمونه بارز آن است، ضمن آنکه استان گیلان در طول 8 سال دفاع مقدس، هشت هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد.

