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۹ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۳۴

با رواج وندالیسم؛

امول عمومی شهری گرگان تخریب می شود

امول عمومی شهری گرگان تخریب می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر گرگان گفت: متاسفانه پدیده نامبارک تخریب اموال عمومی شهری در گرگان مشاهده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ذبیح الله میقانی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست نشست شورای شهر گرگان افزود: این موضوع در گرگان نیز در قالب تخریب کیوسک های تلفن، ریختن زباله در سطح شهر، آسیب رساندن به بنرهای تبلیغاتی سطح شهر، تخریب اماکن تفریحی و عمومی و دهها شاخص دیگر قابل مشاهده است.

وی اظهار داشت: تخریب اموال عمومی و امکانات شهری از جمله معضلاتی است که ضمن ایجاد مشکلات عمده در مدیرت شهری و وارد کردن خسارت به دولت و اموال عمومی، همواره یکی از دغدغه های مدیران شهری است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مناظر نامطلوب شهری که تاسف بسیاری از شهروندان و مسئولان را برمی انگیزد، تخریب امکانات رفاهی شهر توسط برخی از شهروندان است.

وی یادآور شد: این پدیده که کم و بیش دامن گیر همه شهرها به ویژه کشورهای در حال توسعه است در اصلاح " وندالیسم" vandalism))خوانده می شود که به معنای تخریب کنترل نشده اشیا و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می‌آید و دلایل متعددی برای آن عنوان می‌کنند.

به گفته میقانی، برخی از جامعه شناسان وندالیسم را در زمره انحرافات و بزهکاری‌های جوامع جدید دسته بندی می‌کنند و آن را عکس العملی خصمانه و واکنشی کینه توزانه نسبت به برخی از فشارها، تحمیلات، ناملایمات، اجحاف‌ها و شکست‌ها تحلیل می‌کنند.

این عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: شورای شهر مشهد طی انجام یک تحقیق پیمایشی با هدف دسته بندی و توصیف انواع ناهنجاری های مرتبط با حوزه خدمات شهری و تحیلیل عوامل و انگیزه های مرتبط با وقوع این ناهنجاری ها انجام داد که به نتایج جالبی در این زمینه دست یافته است.

وی یادآورشد: در این پژوهش نابهنجاری های وندالیسم در مواردی از جمله تخریب و پاره کردن صندلی های اتوبوس، شکستن لامپ پارک ها و فضای سز، تخریب شیرآلات سطح شهر، تخریب سطل های زباله، تخریب امکانات ورزشی و رفاهی، شعار نویسی روی صندلی ها، توالت های عمومی و نیمکت پارک ها، نصب تابلو با سیم به درختان و... تعریف شده است.

وی افزود: بررسی های علمی نشان می دهد که وندالیسم غالباً ریشه اکتسابی دارد و از شرایط محیطی ناشی می شود که وضیعت اجتماعی شهرها نظیر سطح درآمد، تسهیلات رفاهی و معیشتی، محرومیت های طبقاتی و مهاجر نشینی وقوع آن را تشدید می کند.

به گفته میقانی، در این تحقیق انجام شده نوجوانان و جوانان 15 تا 35 سال متهمان اصلی رفتارهای خرابکارانه بودند.

وی عنوان کرد: صاحب نظران حوزه جامعه شناسی بر این باورند که وندالیسم در کیفیت و طبیعت طراحی سازه ها و فضاهای عمومی مانند مدارس، پارک ها و ایستگاه های وسایل نقلیه عمومی ریشه دارد. به عقیده آنها یکی از روش های مقابله با وندالیسم توجه به ساختار و بافت اجتماعی در طراحی محیط های شهری است.

عضو شورای شهر گرگان تاکید کرد: روان شناسان محیط نگر نیز در این خصوص بر این باورند که سلامت روانی شهروندان تا اندازه زیادی مرهون آرام بخشی محیط شهری و تناسب مبلمان شهری با نیازهای عاطفی و روانی آنان است.

وی خاطرنشان کرد: مشاهده اموال عمومی تخریب شده و از شکل افتاده زمینه ساز استرس، اضطراب و دازدگی شهروندان از محیط شهری است، به همین جهت در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان علائم و نشانه های تخریب اموال عمومی به سرعت از سیمای اماکن و محیط شهری پاک می شود.

وی پیشنهاد داد: به نظر می رسد برای رویارویی و مقابله با وندالیسم در حوزه مدیریت شهری، تحقق فعالیت های زیر شامل، ایجاد اعتماد و تقویت باور عمومی نسبت به فعالیت های مدیریت شهری، بهبود استانداردهای زندگی شهری در تمام مناطق و محلات به ویژه نقاط محروم، برنامه ریزی برای افزایش انگیزه مشارکت اجتماعی، ارایه اطلاعات و آمار دقیق از هزینه های خدمات شهری به شهروندان و ارایه آموزش های لازم به اقشار و گروه های مختلف شهر نشین راهکار مناسبی است.

کد مطلب 1221118

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