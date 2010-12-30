امول عمومی شهری گرگان تخریب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ذبیح الله میقانی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست نشست شورای شهر گرگان افزود: این موضوع در گرگان نیز در قالب تخریب کیوسک های تلفن، ریختن زباله در سطح شهر، آسیب رساندن به بنرهای تبلیغاتی سطح شهر، تخریب اماکن تفریحی و عمومی و دهها شاخص دیگر قابل مشاهده است.

وی اظهار داشت: تخریب اموال عمومی و امکانات شهری از جمله معضلاتی است که ضمن ایجاد مشکلات عمده در مدیرت شهری و وارد کردن خسارت به دولت و اموال عمومی، همواره یکی از دغدغه های مدیران شهری است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مناظر نامطلوب شهری که تاسف بسیاری از شهروندان و مسئولان را برمی انگیزد، تخریب امکانات رفاهی شهر توسط برخی از شهروندان است.

وی یادآور شد: این پدیده که کم و بیش دامن گیر همه شهرها به ویژه کشورهای در حال توسعه است در اصلاح " وندالیسم" vandalism))خوانده می شود که به معنای تخریب کنترل نشده اشیا و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می‌آید و دلایل متعددی برای آن عنوان می‌کنند.

به گفته میقانی، برخی از جامعه شناسان وندالیسم را در زمره انحرافات و بزهکاری‌های جوامع جدید دسته بندی می‌کنند و آن را عکس العملی خصمانه و واکنشی کینه توزانه نسبت به برخی از فشارها، تحمیلات، ناملایمات، اجحاف‌ها و شکست‌ها تحلیل می‌کنند.

این عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: شورای شهر مشهد طی انجام یک تحقیق پیمایشی با هدف دسته بندی و توصیف انواع ناهنجاری های مرتبط با حوزه خدمات شهری و تحیلیل عوامل و انگیزه های مرتبط با وقوع این ناهنجاری ها انجام داد که به نتایج جالبی در این زمینه دست یافته است.

وی یادآورشد: در این پژوهش نابهنجاری های وندالیسم در مواردی از جمله تخریب و پاره کردن صندلی های اتوبوس، شکستن لامپ پارک ها و فضای سز، تخریب شیرآلات سطح شهر، تخریب سطل های زباله، تخریب امکانات ورزشی و رفاهی، شعار نویسی روی صندلی ها، توالت های عمومی و نیمکت پارک ها، نصب تابلو با سیم به درختان و... تعریف شده است.

وی افزود: بررسی های علمی نشان می دهد که وندالیسم غالباً ریشه اکتسابی دارد و از شرایط محیطی ناشی می شود که وضیعت اجتماعی شهرها نظیر سطح درآمد، تسهیلات رفاهی و معیشتی، محرومیت های طبقاتی و مهاجر نشینی وقوع آن را تشدید می کند.

به گفته میقانی، در این تحقیق انجام شده نوجوانان و جوانان 15 تا 35 سال متهمان اصلی رفتارهای خرابکارانه بودند.

وی عنوان کرد: صاحب نظران حوزه جامعه شناسی بر این باورند که وندالیسم در کیفیت و طبیعت طراحی سازه ها و فضاهای عمومی مانند مدارس، پارک ها و ایستگاه های وسایل نقلیه عمومی ریشه دارد. به عقیده آنها یکی از روش های مقابله با وندالیسم توجه به ساختار و بافت اجتماعی در طراحی محیط های شهری است.

عضو شورای شهر گرگان تاکید کرد: روان شناسان محیط نگر نیز در این خصوص بر این باورند که سلامت روانی شهروندان تا اندازه زیادی مرهون آرام بخشی محیط شهری و تناسب مبلمان شهری با نیازهای عاطفی و روانی آنان است.

وی خاطرنشان کرد: مشاهده اموال عمومی تخریب شده و از شکل افتاده زمینه ساز استرس، اضطراب و دازدگی شهروندان از محیط شهری است، به همین جهت در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان علائم و نشانه های تخریب اموال عمومی به سرعت از سیمای اماکن و محیط شهری پاک می شود.

وی پیشنهاد داد: به نظر می رسد برای رویارویی و مقابله با وندالیسم در حوزه مدیریت شهری، تحقق فعالیت های زیر شامل، ایجاد اعتماد و تقویت باور عمومی نسبت به فعالیت های مدیریت شهری، بهبود استانداردهای زندگی شهری در تمام مناطق و محلات به ویژه نقاط محروم، برنامه ریزی برای افزایش انگیزه مشارکت اجتماعی، ارایه اطلاعات و آمار دقیق از هزینه های خدمات شهری به شهروندان و ارایه آموزش های لازم به اقشار و گروه های مختلف شهر نشین راهکار مناسبی است.