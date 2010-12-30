سهامداران پتروشیمی زنجان امیدوار باشند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رضا شوشتری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اوره و آمونیاک محصولات تولیدی پتروشیمی زنجان خواهد بود افزود: این شرکت ظرفیت تولید اوره و آمونیاک به مقدار یک میلیون تن در سال و سه هزار تن در روز را خواهد داشت و با توجه به اینکه این محصولات با ارزش افزوده به فروش می رسد سود بسیاری برای سهامداران خواهد داشت.

شوشتری از معامله سهام شرکت در فرابورس در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: در طول اجرای پروژه تا قبل از رسیدن به مرحله تولید، به دلیل هزینه بر بودن، سودی در اختیار سهامداران قرار نمی گیرد اما تلاش ما بیشتر شدن سهم آورده سهامداران است و مجموعه مدیریتی استان و خود شرکت در حفظ منافع سهامداران از هیچ کوششی دریغ نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: در دوران اجرای پروژه بیش از سه هزار نفر و در دوران بهره برداری برای بیش از هزار و 200 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد و این امر گام بسیار بزرگی در راستای تولید اشتغال برای جوانان استان به ویژه در رشته های مهندسی خواهد بود.

مدیر عامل شرکت پتروشیمی زنجان با بیان اینکه 700 میلیارد تومان جهت اجرای این پروژه سرمایه گذاری می شود، تصریح کرد: اگر تنها 30 درصد این سرمایه گذاری در استان زنجان انجام شود چهره اقتصادی استان متحول می شود و فعالیت صنایع و کارخانه های جانبی و ورود دانش پتروشیمی اثرات مثبت بسیاری در زمینه اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

شوشتری خاطرنشان کرد: از بزرگترین دستاوردهای پروژه انجام عملیات مهندسی و تولید کالا توسط پیمانکار ایرانی است.

وی سهم دولت در پروژه پتروشیمی زنجان را 20 درصد عنوان کرد و افزود: طبق اصل 44 سهم دولت در پروژه ها حداکثر تا 20 درصد می تواند باشد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان از انتشار اوراق مشارکت شرکت پتروشیمی زنجان به میزان 200 میلیارد تومان با درصد بالای سود خبر داد و گفت: به احتمال زیاد تا اواخر بهمن ماه امسال 50 میلیارد تومان تسهیلات از طریق انتشار اوراق مشارکت در اختیار مردم قرار می گیرد و در دو سال آینده نیز به ترتیب 100 و 50 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر خواهد شد.

شوشتری یادآور شد: پروژه طرح تولید اوره و آمونیاک که به عنوان شرکت پتروشیمی زنجان مشهور است در سال 1386 در قالب شرکت سهامی عام و مشارکت 96 هزار نفر از مردم استان و سایر استان ها آغاز شد.

وی افزود: پس از پیگیریهای فراوان توسط مدیریت استان طرح تولید یک میلیون تن اوره و آمونیاک در قالب شرکت پتروشیمی در سفر اول هیئت دولت به تصویب رسید و در سال 86 زمینی به مساحت هزار هکتار به منظور احداث شرکت پتروشیمی و همچنین ایجاد یک شهرک صنعتی خصوصی جهت استقرار واحدهای مرتبط با صنعت پتروشیمی تملک شد و در حال حاضر به صورت کامل و بلامعارض در اختیار پروژه است.

بازار فرابورسی بازار بدون مرکزیت مشخص است که شرکت کنندگان از طریق تلفن، یاابزارهای الکترونیکی دیگر، خرید و فروش را انجام می دهند.

معاملات مذکور اغلب بین موسسات مالی انجام می شود، همچنین می تواند به عنوان ابزارهای رایج میان بازارسازان تلقی گردد تمام سخنان معامله گران پشت تلفن ضبط می شود تا چنانچه اختلافی بین معامله گران رخ دهد، به آن استناد شود.

خریدار و فروشنده می توانند نحوه قراردادهای معامله شده در بازارهای فرا بورسی (OTC) را به دلخواه خود در آورند، بنابراین نیازی نیست شرایط قرارداد عینا مشابه آنچه در بورس عمل می شود، تعیین گردد.