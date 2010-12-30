ستاد عملیاتی هدفمند سازی یارانه ها در بخش صنعت و معدن زنجان آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز بکار این ستاد گفت: ساماندهی اقتصاد کشور در گرو اجرای مطلوب هدفمند سازی یارانه هاست که اجرای این قانون برگ زرینی در کارنامه مسئولان اجرایی در کشور خواهد بود.

محمد علی عابدینی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را آرزوی دیرینه مردم و مسئولان دانست و افزود: همکاری خوب مردم ، تضمین کننده جهش بزرگ اقتصادی خواهد بود که با اجرای این قانون به آن دست خواهیم یافت .

رئیس سازمان صنایع و معادن استان تعداد واحدهای صنعتی ثبت نام کرده در خط اعتباری هزینه انرژی را 73 فقره اعلام کرد و افزود: از این تعداد 45 واحد به بانک معرفی و هفت واحد نیز موفق به عقد قرارداد شده اند.

در این مراسم مسئولین کمیته های پنج گانه مدیریت قیمت، تولید و تامین کالا، حمل و نقل و مدیریت قیمت و تولید صنایع معدنی، مالی، انرژی، اطلاع رسانی تعیین و مقرر شد نسبت به رفع مسائل و مشکلات احتمالی در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در بخش صنعت و معدن اهتمام جدی را به عمل آورند.

