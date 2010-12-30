البرز نشینان با قدرشناسی حماسه حضور آفریدند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در بیانیه مشترک امام جمعه کرج و استاندار البرز آمده است: اعطای عبارت با مسمای " ایران کوچک" خود دیوانی از معنا برای گلچینی از بوستان رنگارنگ ایران بود که بنیانگذار استان البرز با تقدیم مصداق " الگویی از اتحاد ملی و انسجام اسلامی" زیباترین مقدمه را به این دیوان پر گهر اعطا کرد تا مثل همیشه از شعار تا شعور و از سخن تا عمل هم نوائی همراه و هم گام با ولی و رهبر فرزانه خویش باشد.

حضور پر برکت خادم بزرگ در ایران کوچک و هیئت پر تلاش همراه او در هفتم دی ماه 89 خورشیدی با حماسه پرشکوه تقدیر در دامنه سترگ البرز صحنه های بدیع و شوق آفرینی خلق کرد که بی اختیار هر نظاره گری را به دوران لبیک یادگاران دوکوهه می برد و نشانی از ادامه راه معمار بزرگ انقلاب تا ظهور یوسف گم گشته زهرائیان داشت.

رویدادی دشمن شکن و امید آفرین که اعلام حمایتی با برنامه های خلق و خالق پسند دولت عملگرای دهعم و اتخاذ تصمیماتی محوری و اساسی در حوزه های مختلف شهری و روستایی بخ خصوص مقوله حساس فرهنگی را به همراه داشته و شروعی برای ایجاد البرزی آباد با مردمانی کامرواست.

در این بیانیه ضمن سپاس از این حضور حماسی و بی نظیر از خداوند متعال توفیق بیشتر به همه خوبان را خواستاریم تا جوابگوی قطره ای از اقیانوس بیکران لطف و حمایت همه جانبه مردمان قانع و صبور البرز باشیم.

بیانیه فوق به امضای حجت الاسلام محسن کازرونی و عیسی فرهادی استاندار البرز رسیده است.