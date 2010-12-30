ششمین نمایشگاه کتاب گیلان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این نمایشگاه 207 غرفه با 55 ناشر محلی به همراه نمایندگی آنها و بیش از 400 ناشر غیراستانی حضور دارند.

ششمین نمایشگاه کتاب استان گیلان از 9 تا 15 دی ماه جاری و از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر و 16 عصر تا 21 شب در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی استان واقع در پنج کیلومتری جاده تهران برگزار شد.

استاندار گیلان در این مراسم با اعلام اینکه از راههای معرفی کتاب به جامعه و مردم برگزاری نمایشگاههای کتاب است، گفت: مانوس کردن اقشار مختلف جامعه با کتاب و کتابخوانی نیازمند تدابیر ویژه است.

روح الله قهرمانی چابک افزود: برای معرفی کتاب، توسعه کتابخانه ها در تمام ابعاد و به منظور سهولت دسترسی به کتاب برای سطوح مختلف جامعه ضروری است و استفاده از کتابخانه های مجازی و سایر امکانات رایانه ای و دادن امتیازهای عضویت، مشوق های رایگان برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و پژوهشگران به استقبال از کتابخوانی و نمایشگاههای کتاب کمک می کند.

وی اظهارداشت: توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی باعث افزایش بصیرت و همچنین جامعه را در برابر آسیبها واکسینه می ‌کند.

استاندارگیلان با تأکید بر اینکه در بحث توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نباید تنها به عرضه کتاب اکتفا کرد، گفت: توسعه فرهنگ کتابخوانی و همچنین فرهنگسازی مطالعه در تمامی اوقات آحاد مردم باید برنامه ریزی شود.

وی ادامه داد: فرهنگسازی کتاب و کتابخوانی باید به گونه ای باشد که مطالعه روزانه به یک عادت برای افراد تبدیل شود.