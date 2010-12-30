واحدهای غیرمجاز گردشگری گلستان لیست شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا عباس زاده ظهر پنجشنبه در کارگروه گردشگری استان افزود: باید ضمن تهیه لیست این واحدها، صلاحیت فعالیت‌ها مشخص شده و با تشخیص صلاحیت در کمیته فنی در خصوص جریمه آنها طبق کمیسیون ماده 100 اقدام شود.

مدیر‌‌کل دفتر فنی استانداری گلستان گفت: اگر نگاه در مباحث گردشگری مثبت باشد و حساسیت‌ها در اشتغالزایی و درآمدزایی در نظر گرفته شود، رونق استان را به همراه دارد.

وی جذب سرمایه‌گذار در بسته‌های سرمایه‌گذاری گردشگری دریایی به استان را ضروری دانست و بر ساماندهی گردشگری دریایی تأکید کرد.

عباس زاده اظهار داشت: با توجه به بحث یارانه‌ها، ستاد تسهیلات سفر در سال جدید باید با قوت بیشتری فعالیت کند و ضمن شکل‌گیری کمیته‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها اعلام شده و احکام صادر و فعالیت‌ها شروع شود.

