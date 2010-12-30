کشور آماده یک جهش پژوهشی است

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی در ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان با اشاره به این که تحقیق و پژوهش تأثیر به سزایی در رفع معضلات و مشکلات استان اصفهان خواهد داشت، افزود: ظرفیت های فراوانی در خارج از کشور وجود دارد که باید آن ها را جذب کرده و مورد استفاده قرار داد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر اقدامات مناسبی در زمینه پژوهش در حال انجام است، تأکید کرد: دولت در نظر دارد با برنامه‌ریزی‌های کارشناسی و نیازسنجی‌های دقیق این اقدامات را توسعه دهد.

ذاکر اصفهانی رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص بومی‌سازی علوم و تجاری‌سازی را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: بخش عمده این رسالت بر عهده نخبگان و دانشگاهیان است و البته مسؤولان اجرایی نیز باید به عنوان پشتیبان و سرمایه‌گذار حمایت های لازم را انجام دهند.

اتاق های فکر استان باید تحقیق محور باشند

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه تاریخ گذشته اصفهان در خصوص امر پژوهش بسیار ضعیف عمل کرده است، اظهار داشت: فعالیت‌های راهبردی و ستادی باید از حالت اجرایی خارج شده وشوراها و اتاق‌های فکر استان نیز باید به صورت تحقیق‌محور اداره شوند.

وی با اشاره به وجود 100 دانشگاه و بیش از 200 هزار دانشجو در استان اصفهان روند تعامل و ارتباط مسؤولان اجرایی با نخبگان و هیأت‌های علمی را رو به رشد دانست و گفت: در عصر پرشتاب پیشرفت علم و فناوری فرار مغزها موضوعی مضحک است که نباید وجود داشته باشد.

استاندار اصفهان خاطر نشان کرد: در حال حاضر جهان در گستره چرخش مغزها قرار گرفته است.