حماسه 9 دی پیوند ولایت و ملت را به جهانیان ثابت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران خراسان شمالی اظهار داشت: نهم دی حماسه جاودان و به یاد ماندنی در تاریخ انقلاب اسلامی تاریخ انقلاب اسلامی سر شار از روزهای سرنوشت ساز بر روند انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی بیان کرد: ملت رشید ایران اسلامی در سه دهه حیات پر برکت نظام جمهوری اسلامی روزهای تلخ و شیرین گوناگون را تجربه کرده است به موازات هر دسیسه و تقابل دشمنان آشکار و پنهان مردم مؤمن و مقاوم ایران اسلامی با راهبری و اشاره ولی فقیه زمان تحت رهبری امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و با بصیرت انقلابی توطئه ها را ناکام ساخته اند.



نماینده عالی دولت در خراسان شمالی افزود: فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری که در نوع خود بی سابقه بود برای انقلابی که علی رغم تلاش همه قدرتهای استکبار در مقابله با آن عظمت و اقتدارش بیشتر می شود و توانمندیهای علمی و اقتصادی اش زنگ خطر را برای سلطه جویان به صدا درآورده است.



شفقت گفت: نهم دی حادثه ای بود که بار دیگر ملت بزرگ ایران در آن محک خورد و عیار خود را به جهانیان نشان داد.



وی اذعان کرد: نهم دی ماه سال 1388 یوم الله دیگری در تاریخ حماسه های ماندگار است که جهانیان شاهد عمق پیوند ولایت و مردم بصیر و انقلابی برای خاموش کردن فتنه های داخلی و توطه های خارجی بودند.



استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: در این روز تاریخی ملت با بصیرت و همیشه در صحنه ایران در راه تحقق اهداف نظام اسلامی و حفظ دستاوردهای انقلاب مقدس خود با حضور آگاهانه و متفکرانه و بیعت مجدد خویش با آرمانهای امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر و امام خامنه ای حماسه ای جاودانه و بسیار ماندنی در تاریخ انقلاب اسلامی خلق نمودند.



این مسئول ادامه داد: مردم انقلابی و متدین به راهپیمایی اقشار مردم و با شعور و متعهد دینی و تحرک جوانان حسینی عمق بصیرت، وحدت و حرکت با محوریت ولایت را در نهم دی متجلی کرد و انرژی معنوی، سیاسی و حماسی 9 دی جریان همسوی فتنه داخلی و توطئه های خارجی را خاموش ساخت.



ابوطالب شفقت گفت: با پاسداشت یوم الله 9 دی در سالروز این حماسه بزرگ مردمی که به ملت ولایتمدار ایران اسلامی تعلق دارد بر صیانت مستمر از مولفه های پیروزی و ایستادگی ملی در برابر هرگونه فتنه داخلی و توطئه های خارجی تأکید می کیم که از شاخصها مهم پیروزی و ایستادگی ملی، تحکیم ایمان، بصیرت، اخلاق، معنویت، جهاد ملی برای پیشرفت عدالت از هر کوشش باز نمی ایستیم و پرهیز از افراط و تفریط، حاکمیت ارزشها و برادری و اتحاد با محوریت ولایت است.