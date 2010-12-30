از برکناری بذرپاش تا سرنوشت مبهم عسگری در سرزمینهای اشغالی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ای را که پشت سرگذاشتیم پر بود از خبرهای ریز و درشت و پر التهاب سیاسی که برخی از مهمترین آنها را مرور می کنیم.

واکنش مشایی به اظهارات اژه‌ای پیرامون معاون اول رئیس جمهور

جانشین رئیس جمهور در شورای عالی ایرانیان با اشاره به اعلام نام معاون اول از سوی سخنگوی قوه قضائیه، به عنوان متهم گفت: فکر می کنم آقای رئیس جمهور در حفظ معاون اول سفت تر شد.

دفتر رئیس جمهور خبر سایت حامی دولت را تکذیب کرد

دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری خبر یکی از سایت های حامی دولت درخصوص دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری قضائی پرونده معاون اول را تکذیب کرد.

برگزاری نخستین همایش حماسه 9 دی

اولین همایش ملی بررسی و تبیین حماسه ماندگار 9 دی در دو دانشگاه تهران و علامه طباطبایی در روزهای 6 و 7 دیماه برگزار شد پیام حضور با بصیرت مردم ولایت مدار همزمان با محرم حسینی در دفاع از حریم ولایت فقیه تبیین می شود.

مجموعه ایرانیان خارج از کشور اپوزوسیون نیستند

وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه نگاه به ایرانیان مقیم خارج باید فرصت محور باشد نه تهدید محور، گفت: مجموعه ایرانیان خارج از کشور اپوزوسیون نیستند و اپوزوسیونی که از ایرانیان در خارج وجود دارد بسیار محدود است.

اهدای لوح به متکی در کمیسیون امنیت ملی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن بررسی شیوه برکناری منوچهر متکی وزیر سابق خارجه با اهدای لوح تقدیری از خدمات این وزیر در سال های اخیر قدردانی کرد. ضمن اینکه 260تن از نمایندگان مجلس نیز با صدور بیانیه ای از منوچهر متکی وزیر خارجه سابق تقدیر و تشکر کردند.

همچنین وزرای خارجه روسیه، امارات، ترکیه و بلغارستان از زحمات منوچهر متکی رئیس برکنار شده دستگاه دیپلماسی کشور تقدیر کردند.

برکناری های دولت نهم باید به دولت دهم می رسید/ به مرخصی طولانی می روم

وزیرامورخارجه بعد از مراسم تجلیل در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وزارت خارجه ای ها بعد از ماموریتشان یک مرخصی طولانی مدت دارند، گفت: بالاخره تغییری که شامل همکاران من در دولت نهم شده بود قاعدتا باید به دولت دهم نیز می رسید.

متکی اظهار امیدواری کرد در آینده زمان مناسبی برای گفت و شنودها و احیانا انتشار مکتوب هایی فراهم شود که آنچه را گفتنی است و بیان آن مقدور است به آگاهی آنها برساند.

کمتر از 3 درصد ایرانیان خارج از کشور پرونده قضایی دارند

وزیر دادگستری با اعلام اینکه کمتر از 3 درصد ایرانیان خارج از کشور دارای پرونده قضایی هستند، گفت: بیش از 97 درصد ایرانیان خارج از کشور برای رفت و آمد به کشور مشکلی به لحاظ قضایی ندارند.

مخالفت شورای نگهبان با حذف رئیس جمهور از مجمع بانک مرکزی

شورای نگهبان با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی و حذف رئیس جمهور از این مجمع مخالفت کرد.

تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات تصویب نشد

با توجه به اینکه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات کشور در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته بود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم موافقت نکردند.

رهبر انقلاب مدالهای اهدایی نخبگان را به آستان مقدس امام رضا اهدا کردند

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به اقدام 13 نفر از نخبگان جوان کشور که مدالهای علمی خود را به ایشان اهداء کرده بودند ضمن تشکر از این جوانان افتخارآفرین، این مدالها را به آستان مقدس امام رضا(ع) تقدیم کردند.

دولت انگلیس دنباله روی بی چون چرای آمریکاست/ تحریمها بر ایران بی اثر است

رئیس کمیته تبلیغات دفاعی کشور در واکنش به اظهارات مداخله جویانه برخی از مقامات انگلیسی با بیان اینکه برخی مقامات انگلیسی به گونه ای سخن می گویند که فکرمی کنند هنوز بریتانیای کبیر هستند در صورتیکه امروز دولت انگلیس دولتی مفلوک و دنباله روی بی چون وچرای آمریکاست، گفت: کم فهم ترین دیپلماتها نیز از بی اثری تحریمها بر روی ایران اطلاع دارند.

سفیر ایران در کره جنوبی منصوب شد

به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس جمهور، احمد معصومی فر بعنوان سفیر فوق العاده و نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی منصوب شد.

ناوگروه دریایی سپاه از قطر بازگشت

ناوگروه دریایی سپاه پس از سفر سه روزه به قطر و دیدار با فرماندهان نظامی و بازدید از مراکز نیروی دریایی این کشور به میهن بازگشت.

آخرین وضعیت شکایت دولت از علی مطهری و محمد باقر قالیباف

دادستان تهران در نشست خبری با اشاره به فتنه بزرگ سال 88 گفت: در فتنه سال گذشته عده‌ای برخی مردم را تحریک کردند تا به بهانه پاسداری از نظام لشکرکشی خیابانی انجام دهند اما امروز سران این فتنه به رسوایی گرفتار شده و محاکمه شان دور نیست.

جعفری دولت آبادی در مورد آخرین وضعیت شکایت دولت از علی مطهری و محمد باقر قالیباف گفت: برای دادستانی فرقی ندارد که طرف شکایت چه کسی و از چه جناح و گروهی باشد هر چند ممکن است رسیدگی به پرونده این اشخاص دیر یا زود شود ولی چون نام افراد را برده اید باید بگویم که این پرونده در حال رسیدگی است و اگر نهایی شد اعلام می کنیم.

مراسم تودیع و معارفه بذرپاش و ترکستانی دوبار متوالی لغو شد

مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید سازمان ملی جوانان که قرار بود یکشنبه هفته جاری برگزار شود به دلیل تداخل برنامه های رئیس جمهور و همچنین وضعیت جسمانی ترکستانی لغو شد.

این مراسم بعد از آن به روز چهارشنبه موکول شده بود که باز بدلیل وضعیت جسمانی ترکستانی، برای دومین بار برگزار نشد.

در همین اثنا مهرداد بذرپاش، رئیس سابق سازمان ملی جوانان در نامه‌ای به دکتر احمدی نژاد از برداشتن مسئولیت خدمت به جوانان کشور از دوش وی سپاسگزاری و برای خانم دکتر ترکستانی آرزوی موفقیت کرد.

دو آلمانی بازداشت شده در ایران با خانواده شان ملاقات کردند

در پی درخواست وزیر امور خارجه آلمان از سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پیگیری دکتر صالحی و برخورد مثبت قوه قضائیه بدلیل مسائل انسان دوستانه، امکان ملاقات خانواده های دو تبعه آلمانی زندانی در ایران با نامبردگان با توجه به نزدیکی سال نو میلادی در شهر تبریز فراهم شد.

وحدت جریان های مقاومت عامل تعیین کننده صحنه فلسطین است

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی که برای یک سفر 2 روزه در دمشق به سر می برد امروز صبح با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه ای و بین المللی با وی گفتگو کرد.

علی باقری در دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه با تاکید بر اینکه ایران و سوریه استوانه های محکم مقاومت در منطقه هستند تصریح کرد: انسجام جریانهای مقاومت در مقابله با سیاست ها و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی همراه با بسیج امکانات و ظرفیت های سیاسی در سطح دولت های منطقه برای تقویت گفتمان مقاومت در عرصه مناسبات منطقه ای و بین المللی مهم ترین اولویت جمهوری اسلامی ایران در تعامل با کشورهای منطقه است.

نخستین سفر استانی دولت به استان البرز

سه شنبه هفته جاری نخستین سفر استانی دولت به استان البرز انجام شد که حدود 150 خبرنگار و عکاس برای پوشش خبری این سفر رئیس جمهور را همراهی می کردند.

ابراز نگرانی ایران از خبر شهادت عسگری/ درخواست اقدام عاجل جهانی

معاون خاورمیانه و مشترک المنافع وزارت امورخارجه نسبت به انتشار خبر شهادت علیرضا عسگری معاون سابق وزارت دفاع کشورمان در زندانهای رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد.

محمد رئوف شیبانی افزود: اقدام رژیم صهیونیستی و همکاری آمریکا در ربودن عسگری و ادعای اخیر دستگاه تبلیغاتی رژیم صهیونیستی به عنوان مصداق بارز و عینی تروریسم دولتی صرفا مسئولیت آنها را در قبال جان و سلامت وی سنگین تر می سازد.

مشکلی با تحقیق و تفحص نداریم و از آن استقبال می کنیم

جانشین رئیس جمهور در شورای عالی ایرانیان درباره تحقیق و تفحص مجلس از این شورا گفت: ما با تحقیق و تفحص مشکلی نداشته و از آن استقبال می کنیم.

تبریک احمدی نژاد به مسیحیان جهان به مناسبت آغاز سال نو میلادی

رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی فرا رسیدن سال نو میلادی را بر عموم مسیحیان و موحدان جهان و بویژه هموطنان مسیحی کشورمان تبریک گفت.

تاکید نمایندگان بر اجرای کامل طرح تحول

18تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس جمهور خواستار اجرای طرح تحول اقتصادی در سایر بخش ها شدند.

موضع ایران در قبال دادگاه محاکمه قذافی

پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه لغو نشست خبری هفته گذشته خود را با خبرنگاران با تغییرات جدید در وزارت خارجه مرتبط ندانست.

مهمانپرست در نشست خبری درباره موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاکمه قذافی رهبر لیبی در لبنان به دلیل ناپدید شدن امام موسی صدر گفت: ناپدید شدن امام موسی صدر و پیگیری های آن همچنان از موضوعاتی است که در دستور کار دستگاه سیاست خارجی است و امیدواریم روش های مختلفی که می تواند کمک کند از خبر پیدا شدن ایشان و بازگشتشان به جمع دوستانشان مطلع شویم دنبال شود و ما از هر حرکتی که به این روند کمک کند استقبال می کنیم.

یک هشدار و یک توصیه به انگلیس

وی همچنین در خصوص طرح قطع رابطه با انگلیس که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، گفت: بحث قطع رابطه با انگلیس در مجلس نشانگر حساسیت مردم ما و نمایندگان مجلس نسبت به اظهارات مداخله جویانه و نسنجیده مقامات این کشور است.

مهمانپرست تاکید کرد: کاری که سفیر انگلیس در ایران دنبال می کند خلاف عرف دیپلماتیک در تقویت روابط دو کشور و پرداختن به مسائلی خارج از حیطه مسئولیت دیپلماتیک است.

وی گفت: اگر انگلیس به این حساسیت ما توجه نکند عکس العمل ملت و نمایندگان ما نسبت به آنها ممکن است متفاوت از گذشته باشد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران گفت: وظایف کادر دیپلماتیک انگلیس باید یافتن راههای همکاری و جبران خطاهای گذشته باشد.

دولت همچنان منتظر نهایی شدن برنامه پنجم توسعه از سوی نمایندگان است

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه زمان دقیق ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس هنوز مشخص نیست زیرا دولت همچنان منتظر نهایی شدن برنامه پنجساله پنجم توسعه از سوی نمایندگان مجلس است، ابراز امیدواری کرد که در ماه های آینده تعامل بین دولت ومجلس برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بیشتر گردد. خبر خودکشی برادرم به خاطر اعدام جاسوس اسرائیل منتشر شده و صحت ندارد خواهر علیرضا عسگری معاون اسبق وزیر دفاع که در ترکیه ربوده شده است ضمن ابراز تردید در صحت خبر منتشر شده مبنی بر به شهادت رسیدن وی گفت: این یک بازی از طرف رژیم صهیونیستی است.

وی ادعای پناهنده شدن عسگری را نیز کذب خواند و گفت: ربوده شدن وی در ترکیه قطعی است.

موساد عامل ربودن عسگری است/ هشدار به اسرائیل و حامیانش

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص خبر منتشره مبنی بر شهادت علیرضا عسگری معاون وزیر اسبق دفاع اظهار داشت: در صورت صحت این خبر، پرونده سنگین رژیم صهیونیستی در آدم ربایی، ترور و آدم کشی سنگین تر می شود و این اقدام غیر انسانی آزمون دیگری برای مجامع بین المللی خواهد بود.



گزارش یک رسانه غربی درباره سرنوشت عسگری/ صهیونیستها مسئول هستند



یک منبع نزدیک به وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادعا کرد زندانی که اخیرا به طرز مشکوکی در زندان آیالون کشته شده، ایرانی ربوده شده در ترکیه است.

تشکیل جلسه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری

بعدازظهر چهار شنبه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تشکیل جلسه دادند و پیشنهادات کمیسیونهای مختلف را مورد بحث و بررسی قرار دادند.



‎ گناه بزرگ دست اندرکاران فتنه 88 امیدوار کردن دشمن است

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز گذشته در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم استان گیلان تنها راه خلاص شدن از شرّ دشمنان را، مأیوس شدن آنها دانستند و افزودند: گناه بزرگ برخی از دست اندرکاران فتنه سال گذشته، امیدوار کردن دشمن است.



