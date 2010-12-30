عشایر گلستان 14 هزار تن فرآورده های دامی تولید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا علیپوری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گنبد افزود: از این میزان، شش هزار و 486 تن گوشت، هزار و 688 تن پشم و شش هزار و 419 تن شیر بوده است.

وی اظهار داشت: عشایر استان با داشتن 745 هزار راس دام سبک سهم بسزایی در تولیدات دامی استان داراهستند.

مدیر امور عشایری گلستان گفت: در 9 ماه سالجاری، حدود پنج هزار تن علوفه دامی بین عشایر استان توزیع شد که از این میزان 555 تن سبوس بوده است.

علیپوری بیان داشت: دو هزار و 350 تن جو و دو هزار و 132 تن تفاله نیز در سالجاری بین عشایر استان توزیع شد و 32 تن قند و شکر و هزار و 421 تن آرد ارزاق توزیع شده بین آنانان است.

وی یادآورشد: در سالجاری پنج میلیارد و 446 ممیلیون ریال تسهیلات بانکی بین دامداران عشایر استان توزیع شد.

مدیر امور عشایری گلستان گفت: جامعه عشایری استان از دو تیپ عشایر کوچنده اکراد شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی و عشایر نیمه کوچنده تراکمه تشکیل شده است.



وی اظهار داشت: براساس آخرین سرشماری عشایر کوچنده در سال 87، عشایر کرد در قالب 21 طایفه مستقل، هزار و 978 خانوار و 10 هزار و 991 نفر به این استان کوچ می کنند.



علیپوری افزود: تراکمه نیز از دیگر عشایر استان هستند که همواره کوچ های بزرگ ایلی دارند و هزار و 552 خانوار و جمعیتی معادل 9 هزار و 696 نفر را در بر می گیرند.