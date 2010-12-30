رشد 11 درصدی تولید محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، دکترمسعود محمدیان در جمع دانشجویان گروه بیوتکنولوژی و گیاهپزشکی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ادامه داد: برنامه ریزیهای انجام پذیرفته بر رشد سه برابری تولیدات کشاورزی استان شکل گرفته است.

وی ضمن تاکید بر لزوم ارتقای تعامل و همکاری دانشجویان و سازمان جهادکشاورزی استان گفت : آماده ایم نیازها و معضلات بخش کشاورزی را به دانشجویان و دانشگاه ها ارائه و راه کارهای علمی و عملی از آنها بستانیم.

محمدیان توصیه کرد: دانشجویان بایستی به سازمان جهادکشاورزی در مورد پدیده خشکسالی، کم آبی، سرمازدگی، استفاده بهینه از آبهای موجود، کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی، اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها و نحوه مبارزه با آفات و بیماریها ایده ارائه کنند.

وی با اشاره به چالش های جهاد کشاورزی استان افزود: در همین شهرستان آذرشهر، پسروی دریاچه ارومیه موجب تشدید شوری آب های زیرزمینی و کمبود آب گردیده و بادهای نمکی ایجاد کنند لذا دانشجویان دانشگاه این دانشگاه می توانند راه کارهایی جهت مقابله با این پدیده ارائه کنند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه شورای پژوهش کشاورزی سازمان، قدم های موثری با همکاری مراکز شش گانه تحقیقات کشاورزی و دانشگاه های استان برداشته است افزود: درزمینه انتقال آخرین یافته های علمی و تحقیقاتی به مولدین بخش کشاورزی و واگذاری تصدی گری های دولتی به بخش خصوصی، ‌با ایجاد 86 شرکت خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی در سطح استان بیش از720 نفر به کار گرفته شده است.

دکتر محمدیان به برنامه های سازمان در ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی اشاره کرد و با اشاره به واگذاری امورات تصدی گری به بخش خصوصی و پتانسیل عظیم این بخش گفت: سازمان در تلاش است از طرق مختلف همچون شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی، کلینیک های گیاه پزشکی، ناظران زراعی، باغی، گلخانه ها، واحد های دامپروری برای ده ها نفر ایجاد شغل کند.

وی همچنین واگذاری فروشگاه های فروش سموم دفع آفات و بیماری ها، کاروزی اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان جهت آموزش و آشنایی فارغ التحصیلان بخش کشاورزی با واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی و ادامه اشتغال پس از کارورزی در واحدهای مختلف تولیدی استان نظیر کارشناس دام، پرورش ماهی آبیاری، پرورش بوقلمون شرکت های فضای سبز و نیز با بهره برداری از 11 مجتمع تولیدی گلخانه ای و دامپروری در حال اجرای استان را از دیگر برنامه های این سازمان برای اشتغالزایی فارغ التحصیلان این رشته عنوان کرد.

در این نشست دکتر محمد احمدآبادی مدیر گروه گیاه پزشکی وبیو تکنولوژی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان با اشاره به وجود 280 دانشجوی کارشناس گیاهپزشکی و 20 دانشجوی کارشناس ارشد بیوتکنولوژی ، برآمادگی این گروه جهت همکاری علمی با سازمان جهادکشاورزی تاکید کرد.