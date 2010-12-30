نرخ های جدید آرد در گلستان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمیدرضا میرآفتاب ظهر پنجشنبه دربازدید از کارخانجات آرد گرگان افزود: نرخ آرد با درصدهای متفاوت سبوس گیری در هر استان متناسب با نوع نان غالب مردم توسط شورای آرد و نان استانداریها، فرمانداری ها و اداره کل غله و خدمات بازرگانی تعیین و ابلاغ شده است.

وی ادامه داد : براساس هماهنگی های به عمل آمده ، نرخ آرد در استان گلستان با میزان سبوس گیری هفت درصد به قیمت دو هزار و 800 ریال، نرخ آرد با میزان سبوس گیری 12 درصد به قیمت دو هزار و 900 ریال و نرخ آرد با میزان سبوس گیری 18 درصد به قیمت سه هزار ریال به مصرف کنندگان آرد تحویل می شود.

میرآفتاب افزود: تمام نانوایان آزادپز، قنادان و سایر مصرف کنندگان آرد در استان می توانند جهت تامین آرد مورد نیاز خود با نرخ های جدید ابلاغی از سوی اتحادیه و صنف مربوطه به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مراجعه و آرد مورد نیاز خود را دریافت کنند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان خاطرنشان کرد: به تائید مرکز بهداشت آرد سفید از کمترین ارزش غذایی برخوردار بوده است وهرچه نان سبوس بیشتری داشته باشد دارای ارزش غذایی بیشتری خواهد بود.

گلستان 29 کارخانه آرد دارد.