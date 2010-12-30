ما بیش از یک کشور فیس بوکی می خواهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "سلام فیاض" به رسمیت شناخته شدن کشوری فلسطینی در مرزهای 1967 را تضمین کننده حق تشکیلات خودگردان در اعلام وجود چنین کشوری در آینده نزدیک دانست.

وی که دولت خود را سخنگوی فلسطینیها می داند، مدعی شد: مردم فلسطین منتظر به رسمیت شناخته شدن کشورشان در سال جدید هستند و می خواهند این کشور فراتر از مرزهای کشوری فیس بوکی باشد.

پس از شکست آخرین دور مذاکرات سازش خاورمیانه با میانجیگری آمریکا، تشکیلات خودگردان از مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر داده است. این در حالی است که ابومازن هر گونه مذاکره بعدی با دولت "بنیامین نتانیاهو" را منوط به توقف شهرک سازی در مناطق فلسطینی کرده است، امری که با توجه به مخالفتهای تل آویو با آن، شدنی به نظر نمی رسد.

گفتنی است که برزیل و آرژانتین اوایل ماه جاری میلادی کشور فلسطین در مرزهای 1967 را به رسمیت شناختند و برخی از کشورهای آمریکای جنوبی نیز سطح نمایندگی دیپلماتیک فلسطین را تا اندازه ایجاد سفارت ارتقا دادند.