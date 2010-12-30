قیمت انواع سکه افزایش یافت/ طرح قدیم 392 هزار 500 تومان

به گزارش خبرنگار مهر قیمت انواع سکه امروز پنج شنبه نسبت به دیروز با افزایش مواجه شد، به نحویکه صرافان بازار قیمت فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را 392 هزار و 500 تومان، طرح جدید 363 هزار تومان، نیم سکه 182 هزار تومان و ربع سکه را نیز 92 هزار تومان اعلام کردند.

این در حالی است که دیروز قیمت فروش سکه طرح قدیم در بازار بین 388 تا 390 هزار تومان، سکه طرح جدید 358 هزار تومان، نیم سکه 181 هزار تومان و ربع سکه نیز 91 هزار تومان بوده است.

همچنین امروز قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار 36 هزار و 700 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1414 تومان است که نسبت به روز گذشته 9 دلار افزایش یافته است.

فعالان بازار دلیل قیمت انواع سکه و طلا در بازار داخلی را افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی عنوان می کنند.

قیمت فروش هر دلار در بازار آزاد امروز نسبت به دیروز با کاهش 5 تومانی مواجه شد، به نحویکه صرافان قیمت فروش دلار آزاد را 1077 تومان اعلام کردند، این در حالی است که روز گذشته هر دلار در بازار آزاد به قیمت 1082 تومان فروخته می شد.

همچنین قیمت خرید هر دلار امروز در بازار آزاد 1071 تومان، قیمت فروش هر یورو 1414، قیمت خرید یورو 1406، قیمت فروش هر پوند انگلیس 1690 و قیمت خرید پوند 1680 تومان است.