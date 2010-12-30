اولین جشنواره "تبیین حقیقت" در خراسان شمالی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، مرتضی احتشام ظهر پنجشنبه در نشت خبری با بیان اینکه نهم دی ماه نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است اظهار داشت: همانگونه که در دفاع مقدس مردم دست به دست امام راحل دادند در حماسه نهم دی هم مردم دست به دست رهبری دادند و حماسه ماندگاری را خلق کردند.

وی تصریح کرد: حماسه 9 دی در تاریخ انقلاب اسلامی فراموش نمی شود چرا که توانست پشت استکبار را به لرزه درآورد و مرگ استکبار و فتنه‌گران را رقم زد.



این مسئول فتنه 88 را طرح‌ ریزی 30 ساله از سوی دشمنان و عوامل داخلی آنان دانست و افزود: دشمن از عوامل داخلی خود که از هم ‌سنگرهای قدیمی ما بودند و امروز دیگر هم‌ سنگر ما نیستند استفاده کرده و در داخل به فتنه ‌گری پرداخت و آنان دست به دست دشمنان یک نبرد را بر علیه انقلاب اسلامی شروع کردند.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره تبیین حقیقت در خراسان شمالی تصریح کرد: این جشنواره در 19رشته فرهنگی و هنری به منظور تبیین اهداف حقیقی حماسه گران در رشته های داستان کوتاه و بلند با موضوع معرفی راهها و ابزار ورود دشمنان و نقش رهبری در جریان فتنه، طراحی پوستر با موضوع بیداری ملت، کاریکاتور، خاطره، شعر و سرود، تولیدات تلویزیونی، عکس، مقاله و پایان نامه دانشجویی، روزنامه دیواری و مجسمه سازی در قالب مفهوم جمهوری اسلامی و جراید و خبرگزاریها در قالب خبر، گزارش، مصاحبه، مقاله، گزارش خبری، رپرتاژ با موضوع آگاهی بخشی به مردم برگزار می شود.



وی افزود: هنرمندان می توانند آثار فرهنگی و هنری خود را در این بخش تا 20 اسفندماه امسال به دبیرخانه جشنواره در حوزه هنری استان خراسان شمالی مستقر در بجنورد ارسال کنند.



این مسئول فرهنگی گفت: آثار ارایه شده پس از بررسی از سوی هیئت داوران انتخاب و به آثار برتر در هر رشته نیز جوایزی ارزنده اهدا خواهد شد.