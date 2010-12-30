سرانه مصرف برق خانگی در سمنان دوبرابر میانگین جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید محمد موسوی زاده ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان با بیان اینکه سرانه مصرف برق خانوارهای استان در طول یکسال افزون بر دو برابر استاندارد جهانی است، افزود: میانگین مصرف برق دنیا برای یک سال 900 کیلووات ساعت می باشد.

وی یادآور شد: این میزان برای استان سمنان 2100 کیلووات ساعت است و باید تمام خانوارها در مصرف صحیح و بهینه از انرژی برق تلاش نمایند.

موسوی زاده خاطرنشان کرد: حدود 30 درصد برق مصرفی خانوارها به لوازم روشنایی اختصاص یافته و توجه به توصیه های لازم و اجرایی از جمله استفاده از لامپ های کم مصرف، تاثیر زیادی در کاهش هزینه برق خانواده ها خواهد داشت.

وی همچنین توجه به برچسب انرژی در خرید وسایل برقی را یکی دیگر از عوامل مهم در کاهش هزینه های برق مصرفی برشمرد.