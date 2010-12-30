ایران در حمایت از ولایت می غرد/ وقایع نگاری 9 دی ماه 88

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر،"نهم دی ماه" یاد آور روزیست که در آن بار دیگر "دست قدرت خدا" در دفاع از حریم ولایت از آستین ملت ایران بیرون آمد تا به تمام فتنه گران و حامیان غربی آن ها حقانیت کلام الهی "ان الباطل کان زهوقا" را یاد آوری کند. این سطور چیزی نیست، جز یادآوری تاریخی و گام به گام حوادثی که حماسه "نهم دی ماه" را رقم زد.

نهم دی ماه، همان روزی که رهبر معظم انقلاب آن را به تاسی از امام راحل در نام گذاری قیام مردمی 15 خرداد، "یوم الله" نامیدند.

* پس از راهپیمایی های گسترده و خود جوش مردم ایران در شهرهای مختلف در ابراز انزجار از اتفاقات روی داده در روز عاشورا، مردم تهران نیز در نهم دی ماه در حمایت از ولایت فقیه ، نظام و رهبری حماسه ای گرانقدر را آفریدند.

"در ظهر عزا حرمت ارباب شکستند علمدار کجایی، این فتنه گران راه عزاداران تو بستند علمدار کجایی»؛ این شعاری بود که جمعیت کم نظیر راهپیمایان تهرانی در خیابان‌های منتهی به میدان انقلاب بارها و بارها آن را فریاد می زدند. در حالی که حتی مسئولان برگزار کننده راهپیمایی نیز خودشان را برای چنین راهپیمایی آماده نکرده بودند، اما جمعیت راهپیمایی کننده از میدان امام حسین تا میدان انقلاب و حتی جلوتر از آن کشیده شده بود.

راهپیمایان تهرانی که همزمان با بسیاری نقاط کشور در خیابان‌های تهران حضور پیدا می کردند تا انزجار و خشم خود از حرمت شکنی نسل جدید منافقین به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع) را اعلام کنند، در ادامه نیز با شعارهایی نظیر «لعن علی عدوک یا حسین؛ خاتمی و کروبی و میرحسین»، «جمهوری اسلامی، شعار مسلمین است؛ جمهوری ایرانی، حرف منافقین است»، «خامنه‌ای کیست علی زمان؛ مرگ بر این خوارج نهروان»، «به کوری منافق؛ بسیجی بیدار است، برای هر بسیجی شهادت افتخار است»، «ما منتظریم تا علی اذن دهد، تا چشم سران فتنه را کور کنیم»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر موسوی»، «مرگ بر کروبی»، «مرگ بر خاتمی «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر منافق» همراهی خود را با نظام اسلامی نشان می دادند.

اقدامات ابتکاری و خلق‌الساعه جالبی نیز در این راهپیمایی صورت می‌گرفت که در نوع خود جالب بود. برای نمونه‍ راهپیمایان هنگامی که مقابل بانک صادرات، شعبه پل کالج که در روز عاشورا توسط اغتشاشگران به آتش کشیده شده بود رسیدند، با نشان‌دادن این ساختمان، شعارهایی چون «این سند جنایات موسوی است»، «ما عاشق حسینیم، دشمن میرحسینیم» و... را سر دادند.

در سایر شهرها نیز عظمت راهپیمایی مردم اگر بیشتر از تهران نبود، کمتر از آن نیز نمی توانست باشد.

* در شهر قم مردم این شهر با راهپیمایی و حرکت به سمت میدان شهدا خواستار مجازات شدید فتنه گران شدند و با دادن شعارهایی همچون "مرگ برمنافق" و "مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس"و " ای رهبر آزاده آماده ایم ، آماده" آمادگی خود را برای دفاع از ولایت اعلام می کردند.

* در استان گیلان و شهرستان رشت نیز مردم یکپارچه برای حمایت از ولایت برخواستند. تظاهرکنندگان از میدان فرهنگ شهر رشت به سمت میدان شهدای ذهاب این شهر حرکت کردند و با سردادن شعارهایی نظیر "مرگ بر آمریکا "، "مرگ بر اسرائیل "، "مرگ بر انگلیس " عمق بصیرت خود در شناسایی عوامل اصلی فتنه 88 را ثابت کردند.

* هم چنین مردم زنجان که در روزهای گذشته به طرق مختلف انزجار و نفرت خود را از اقدامات اغتشاشگران روز عاشورا نشان داده بودند، بعد از ظهر نهم دی‌ماه نیز در صفوف به هم پیوسته و در اقدامی تاریخی به خیابان‌ها ریختند و بار دیگر بر سر منافقان و بدخواهان نظام و انقلاب خروشیدند. نظیر این حضور حماسی مردم را شهر زنجان کمتر به خود دیده بود.

* در این روز مردم استان یزد نیز در میدان امیرچخماق یزد گردهم آمده و یک‌صدا وقایع اخیر و هتک‌حرمت به ساحت مقدس امام حسین (ع) همچنین توهین به مقام عظمای ولایت را با سر دادن شعارهایی محکوم کردند.

* اما این فقط قطره ای از حضور بی نظیر مردم بود و مردم شهرهای دیگری همچون اردبیل، زاهدان، همدان، سنندج، تویسرکان، میامی، زابل، بابل، شاهین شهر، مبارکه، لار، کرج، گرگان، سمنان و شاید تمام ایران برای دفاع از حریم ولایت به پا خواستند.

* جمعیت مردم انقلابی در شهرها به حدی بود که بسیاری از رسانه‌های غربی با سکوت کامل نسبت به این اتفاق، سانسور خبری کامل را در پیش گرفتند و برخی دیگر از این شبکه‌ها نیز به خلاصه‌ترین حالت ممکن صحنه‌هایی از راهپیمایی را نشان داده و جمعیت میلیونی حاضر در خیابان را «چند صد هزار نفر» عنوان می کردند.

شبکه های خبری بی بی سی، رادیو صدای آمریکا و دویچه وله نیز این راهپیمایی ها را یک راهپیمایی دولتی و چند ده نفره عنوان می کردند.

* آیت‌الله علم الهدی به عنوان سخنران مراسم 9 دی ماه تهران گفت: «ما به سران فتنه اعلام می‌کنیم، کاری را شما شروع کردید که از "بغی" شروع شده و به "محاربه" رسیده است. شما حرکت‌تان را با بغی شروع کردید به معنای طلب ناحق. مطالبه نا حق در برابر نظام عدل می‌شود بغی. امام عادل این امت، رهبر عظیم الشأن در 22 خرداد در خطبه نماز جمعه شما را به حق دعوت کردند. گفتند اگر اشکالی به انتخابات دارید از طریق قانونی رسیدگی کنید. مطالبه ناحق کردید، بر طبل مخالفت با جمهوری اسلامی کوبیدید و یاغی شدید در نظام اسلامی و بغی ورزیدید. بغی شما بستر را آماده کرد، جریان الحادی جریان کفر و مارکسیستی و منافقین ناپاک در بستر آن آمدند و این حرکت را شروع کردند. در عاشورا بغی شما به محاربه انجامید. حرکت روز عاشورا دقیقاً‌ محاربه بود.»

* جمعیت میلیونی عزاداران هتک حرمت مقدسات توسط اغتشاشگران روز عاشورا، پس از اتمام تجمع عظیم خود، در مسیرهای بازگشت به سمت منازل در خیابان‌های فرعی و اصلی تهران در خیابان‌های توحید، یادگار امام، کارگر شمالی، بلوار کشاورز، خیابان ولیعصر، خیابان جمهوری، خیابان کارگر جنوبی و برخی دیگر از خیابان‌های فرعی اقدام به برگزاری راهپیمایی کردند. همچنین در خیابان فردوسی، تظاهرات کنندگان این خیابان، تجمع اعتراضی را در مقابل سفارت انگلیس بر پا کردند.



* در قطعنامه پایانی تجمع بزرگ عاشورائیان در میدان انقلاب اعلام شد: «در روز عاشورای حسینی روز حزن و اندوه و مصیبت عظمای سالار شهیدان که روز عزای عمومی جهان بشریت محسوب می‌گردد، معدودی ضد انقلاب و فتنه‌گر که مخالف امنیت، آسایش، پیشرفت، آبادانی، سربلندی و عزت مردم ایران هستند در برخی از خیابان‌های تهران با هدایت و پشتیبانی رسانه‌های بیگانه و نیز برخی قدرت‌های استکباری، مقدس‌ترین ارزش‌های اسلامی را نشانه گرفته و با هلهله، سوت و کف به تخریب اموال دولتی، اماکن عمومی، سنگ‌پرانی و حمل سلاح‌های گرم و سرد به صفوف نمازگزاران و عزاداران حسینی وحشیانه یورش برده، حتی به ساحت قرآن کریم جسارت کرده‌اند و بدین سان کارنامه ننگین وارثان یزیدیان را سیاه و سیاه‌تر نمودند... اغتشاشگران و آشوبگران روز عاشورا را که علیه قرآن، ارزش‌ها و مقدسات اسلامی و نظام جمهوری اسلامی دست به توطئه زدند مصداق بارز ضد انقلاب، مفسد فی‌الارض و محارب با خدا می‌دانیم و از نهادهای مسئول خواهان شناسایی، محاکمه عاملان و مسببان این حرمت‌شکنی و اشد مجازات برای آنان هستیم.»

*رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا فرمودند: «اگر این مسئله اتفاق نمی‌افتاد و عده‌ای وسط راه، سست عنصری نشان نمی‌دادند، امروز وضع کشور در زمینه‌های مادی و معنوی خیلی بهتر بود اما همانگونه که بارها تأکید شد و واقعیت‌های جامعه نیز نشان می‌دهد هر مقدار ریزش بود دو برابر آن رویش وجود دارد.»

* در مقابل ابوالحسن بنی‌صدر در گفت‌و‌گو با شبکه راشاتودی با حمایت از آشوبگران روز عاشورا، گفت: «این حرکت‌های اعتراض‌آمیز! از ابتدا در اعتراض به نتایج انتخابات 22 خرداد بود اما اکنون کل نظام را هدف قرار داده است. بنی صدر رمز اتحاد تمامی مخالفان را در ضدیت با نظام اسلامی دانست و گفت: «تمامی مخالفان آماده تشکیل دادن حکومتی دموکرات در ایران هستند.» وی در نهایت خود را یکی از این افراد معرفی کرد.

*پس از راهپیمایی نهم دی‌ماه و مشخص شدن نظر مردم در خصوص وضعیت سیاسی کشور، علی اکبر محتشمی پور، رئیس کمیته صیانت از آرای موسوی پس از قریب به 4 ماه سکوت در برابر شعار «نه غزه نه لبنان» طیف متبوعش، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با بیان این‌که کسانی که به عمد شعار «نه غزه، نه لبنان» را می‌دهند خائن هستند، گفت: «ما باید طرفدار مظلوم باشیم و جان خود را فدای آرمان‌های بلند اسلام بکنیم.» وی در پایان تأکید کرد: «طرح این شعارها سبب انزوای ایران در جهان اسلام و نفرت بین دوستداران ما می‌شود.»

* روز نامه واشنگتن پست در گزارشی تحلیلی به شرایط کنونی جریان فتنه پرداخت و نوشت: «دولتمردان امریکایی بشدت نگران هستند که پشتیبانی مستقیم و آشکار از جنبش سبز باعث آسیب رسیدن به آن شود. اما اکنون که اوباما بطور آشکار از این جنبش حمایت کرده و حمایت آشکار وی مورد انتقاد قرار گرفته است، وقت آن رسیده که امریکا هر کاری که از دستش برمی آید، چه بطور آشکار و چه پنهان برای کمک به این جریان انجام دهد"

* این در حالی بود، که فتنه گران با وجود این حرکت اعتراضی مردم کوچکترین توانی برای مقابله با جریان اصیل انقلاب را نداشتند. سکوت و رکود کامل جریان فتنه گر پس از راهپیمایی نهم دی ماه نشان از مرگ کامل این جریان دارد. در یک کلام راهپیمایی نهم دی ماه تیر خلاص جریان فتنه بود.

