9 دی در تاریخ اقتدار ملت ایران ثبت خواهد شد

امیر نظری ددر گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان فتنه بعد از انتخابات سال 88 را فتنه ای عظیم و گسترده دانست و با بیان اینکه اردوگاه استکبار در این فتنه با تمام توان وارد عرصه شده بود، افزود: آنچه در فتنه سال 88 به عینه مشخص شد و موجب سواستفاده دشمنان شد بی بصیریتی برخی خواص بود.

وی با اشاره به اینکه حماسه 9دی روز تجدید پیمان ملت ایران با آرمانهای نظام اسلامی و رهبری است، ادامه داد: فتنه سال گذشته از برنامه های طراحی شده دشمنان نظام اسلامی علیه کشور بود.

نظری با بیان اینکه در این فتنه عده ای افرد بی بصیرت در صف فتنه گران ایستادند، افزود: سخنرانی مقام معظم رهبری در فتنه های پس از انتخابات آبی بر آتش آشوبگران وارد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اینکه برنامه ریزی دشمنان پس از انتخابات باشکوه ملت ایران و حضور بی نظیر آنان ادامه داشت، گفت: برنامه ریزی دشمنان در روز عاشورای حسینی و توهین به مقدسات دینی از جمله اقدامات ناشایست آنها بود.

نظری با بیان اینکه مردم ایران در فتنه های پس از انتخابات صف خود را از فتنه گران جدا کردند افزود: در این وقایع مشخص شد قتنه گران با اصل نظام دشمنی دارند