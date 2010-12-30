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۹ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۵۷

آیت الله ملک حسینی:

کسی که استقلال و آزادی ایران را می خواهد با صهیونیسم ارتباطی ندارد

کسی که استقلال و آزادی ایران را می خواهد با صهیونیسم ارتباطی ندارد

یاسوج - خبرگزاری مهر: آیت الله ملک حسینی با اشاره به شعار انحرافی "جمهوری ایرانی" گفت: کسی که استقلال و آزادی ایران را می خواهد با صهیونیسم و مستکبرین عالم ارتباطی ندارد و کسانی که این شعارهای ننگین را می دهند، دروغگو هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، نماینده ولی فقیه در کهگیلویه وبویراحمد ظهر پنجشنبه در در مراسمی که به مناسبت سالروز نهم دی ماه در یاسوج برگزار شد، افزود: شعار "استقلال آزادی جمهوری اسلامی" یکی از شعارهای محوری و اصلی انقلاب و مورد تاکید امام بود و اکثریت مردم نیز به جمهوری اسلامی رای دادند و برای آن جان و مال خود را در طبق اخلاص گذاشتند.

آیت الله ملک حسینی شعارهای عده ای فریب خورده در عاشورای 88 را بی شرمانه عنوان کرد و گفت: این اقدام ننگین موجب امیدوار شدن بیش از پیش دشمن و آزار دوستان در درون نظام شد.

وی تصریح کرد: کسانی که در عاشورای سال گذشته به مقدسات و ارزشهای دینی توهین کردند، شیعه و مسلمان نبودند.

آیت الله ملک حسینی اظهار داشت: همه آزادگان جهان به امام حسین (ع) اخلاص دارند و یهودیها، زرتشتیان و مسیحیان در کشور نیز حرمت ماه محرم را دارند و حتی خیرات می کنند و از عزاداران امام حسین(ع) پذیرایی می کنند.

عضو خبرگان رهبری بیان کرد: اگر قیام امام حسین(ع) نبود آثاری از دین، شرف، انسانیت و ارزشهای اسلامی در جامعه به جای نمی ماند و این عاشورا بود که عظمت و بزرگی آفرید و مایه تحول در دنیا شد.

وی با بیان اینکه خط تشیع برای ملت ایران عزت و آبرو آفرید، گفت: چند قرن پیش که حکومتهای مخالف شیعه بر ایران حاکم بودند، بر اثر سستی و بی غیرتی آنها، مغولها کشور را اشغال کردند و چند قرن بر این کشور حکومت کردند اما در زمان حکومتهای شیعی ایران از عزت و کرامت برخوردار بوده است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری همچنین حضور مردم ایران و به خصوص مردم این استان در 9 دی سال گذشته را تحسین برانگیز عنوان کرد و اظهار داشت: مردم این استان در تمام صحنه های دفاع از نظام در جایگاه نخست قرار دارند.

کد مطلب 1221181

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