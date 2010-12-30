  1. استانها
  2. فارس
۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۳

ایمانی:

حفظ بصیرت موجب پیشرفت می شود

حفظ بصیرت موجب پیشرفت می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان فارس توجه و حفظ بصیرت را عاملی برای پیشرفت و تداوم انقلاب دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله ایمانی ظهر پنجشنبه در همایش بررسی ابعاد فتنه گفت: چنین جلساتی مایه آگاهی بخشی و ازدیاد بصیرت، هوشیاری، رشد بالندگی و شناخت شبهات برای همگان است که همگان بدانند سال 88 سالی با دو روی مختلف بوده است.

وی ادامه داد: یک روی سال 88 حضور گسترده و پرشور مردم بود و دیگری اوج نامردمی از سوی دشمنان خارجی و دست نشانده های داخلی بود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: برای مردم اوج بصیرت و برای برخی از افراد اوج بی بصیرت، در سال 88 بود.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: دشمنان ما با ایجاد تفرقه حرکتی را دنبال می کردند که بتوانند در جامعه اسلامی جای پایی را برای خود مهیا کنند.

نماینده ولی فقیه در استان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر حفظ و توجه به بصیرت گفت: تا زمانیکه صبر در کنار بصیرت و بصیرت در راه توجه به ولایت و رهبری باشد راه پیشرفت و تداوم انقلاب ادامه دارد.

کد مطلب 1221182

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها