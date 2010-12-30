حفظ بصیرت موجب پیشرفت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله ایمانی ظهر پنجشنبه در همایش بررسی ابعاد فتنه گفت: چنین جلساتی مایه آگاهی بخشی و ازدیاد بصیرت، هوشیاری، رشد بالندگی و شناخت شبهات برای همگان است که همگان بدانند سال 88 سالی با دو روی مختلف بوده است.

وی ادامه داد: یک روی سال 88 حضور گسترده و پرشور مردم بود و دیگری اوج نامردمی از سوی دشمنان خارجی و دست نشانده های داخلی بود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: برای مردم اوج بصیرت و برای برخی از افراد اوج بی بصیرت، در سال 88 بود.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: دشمنان ما با ایجاد تفرقه حرکتی را دنبال می کردند که بتوانند در جامعه اسلامی جای پایی را برای خود مهیا کنند.

نماینده ولی فقیه در استان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر حفظ و توجه به بصیرت گفت: تا زمانیکه صبر در کنار بصیرت و بصیرت در راه توجه به ولایت و رهبری باشد راه پیشرفت و تداوم انقلاب ادامه دارد.