استاد دانشگاه آزاد تاکستان پژوهشگر برتر استان قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین مهدیه صادق‌پور در سال جاری با کسب رتبه نخست دکترای دانشگاه تربیت معلم تهران ارائه هشت مقاله آی اس آی در سمینارهای داخلی چون سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، چهاردهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، پانزدهمین سمینار شیمی آلی کرمانشاه و تالیف کتاب‌های آزمایشگاه شیمی آلی یک و دو و ترجمه کتاب به عنوان پژوهشگر برتر استان قزوین انتخاب شد.

در مراسمی که توسط معاونت توسعه منابع انسانی استانداری به مناسبت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر برگزار شد از دکتر صادق پور به عنوان پژوهشگر برتر استان تجلیل شد.