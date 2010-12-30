75 هزار خانوار در اردبیل فاقد گاز شهری هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، علی مدنی ظهر پنج شنبه در جلسه کمیته ساماندهی حمل و نقل و سوخت شهرستان نمین اظهار داشت: با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها برای این خانوارها کالابرگ گاز مایع و نفت سفید توزیع می شود.

وی اضافه کرد: این خانوارها می توانند با اخذ تاییدیه از شرکت گاز مبنی بر عدم بهره مندی از گاز شهری، نسبت به دریافت کالابرگ گاز مایع و نفت سفید که تا 15 دی ماه جاری توزیع خواهد شد، اقدام کنند.

رئیس شرکت ملی فرآورده های نفتی ناحیه مرکزی اردبیل با تشریح جزئیات نحوه توزیع گاز مایع و نفت سفید در سطح استان، از تهیه فرمهای مربوطه در این خصوص و توزیع آن در بین خانوارها از سوی شرکت نفت خبر داد.

وی افزود: برای هر خانوار فاقد گاز شهری 41 برگ کالابرگ واگذار می شود که 21 برگ مربوط به نفت سفید و 20 برگ نیز مربوط به دریافت و استفاده از گاز مایع است.

در این جلسه فرماندار شهرستان نمین نیز خواستار اقدام سریع بخشداران و دهیاران این منطقه در جهت توزیع فرمهای مخصوص دریافت کالابرگ نفت سفید و گاز مایع در بین روستاییان شد.

سید تقی دریتیم خاطر نشان کرد: اجرای طرح تشدید بازرسی و نظارت توسط اداره بازرگانی در خصوص توزیع گاز مایع و نفت سفید و نیز کنترل نرخ کرایه خودروهای مسافرکش در نمین ضروری است.

