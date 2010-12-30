نخستین شعبه استانی انجمن نانو فناوری کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم گشایش راه اندازی این شعبه اظهار داشت: اکنون 200 انجمن علمی با 92 هزار عضو در کشور در حال فعالیت است که با فعال شدن انجمن نانو از سال 81 تاکنون 719 عضو در این انجمن به تحقیقات علمی و پژوهشی مشغول هستند.

وی بر حمایت مالی از اعضای این انجمنها تاکید کرد و افزود: اعتبارات انجمنهای علمی کشور در سال 81 با 109 عضو 750 میلیون تومان بود که این رقم در سال 88 با 215 عضو به یک میلیارد و 200 میلیون تومان رسید که به طور میانگین هر انجمن بین چهار تا شش میلیون تومان در سال حمایت مالی می شود که بسیار ناچیز است .

شریعتی نیاسر با اشاره به اینکه رتبه جهانی انجمن نانو فناوری کشور از 16 به 14 ارتقا یافته است، گفت: در بین کشورهای اسلامی هم کشورمان در سال 86 در رتبه پنجم قرار داشته واکنون ایران در جایگاه نخستین این فناوری نوین در جهان اسلام قرار دارد .

وی گفت: استان بوشهر با داشتن بیشترین مرز آبی با خلیج فارس منابع عظیم گاز و امکانات دانشگاهی می تواند در زمینه های علمی و پژوهشی در جایگاه بالایی در کشور قرار گیرد .

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس نیز گفت با راه اندازی انجمن نانو فناوری کشور تحول خاصی در عرصه های مختلف علمی صنعتی و پژوهشی در استان ایجاد می شود .