بی خانمانی 200 نفر در مالزی/ آوارگی 4 هزار نفر در فیلیپین

مالزی

اعلام تعطیل رسمی روز جمعه توسط نخست وزیر مالزی به مناسبت اولین پیروزی تیم ملی فوتبال این کشور در جام قهرمانی سوزوکی کشورهای عضو آسه آن

یک زوج مالایی به جرم حمل مواد مخدر محکوم به اعدام شدند

در اثر آتش سوزی در بندر لنکاوی مالزی بیش از 200 نفر بی خانمان و 58 خانه ویران شد

اندونزی

شورای مطبوعات اندونزی از 25 مورد خشونت علیه روزنامه نگاران در این کشور در سال 2010 خبر داد

ابراز نگرانی نمایندگان اندونزی از کار کردن کودکان در منطقه سولاوسی غربی

پلیس ملی اندونزی پیشگیری از اختلافات مذهبی در سال 2011 را در اولویت کاری خود قرار داد

بعد از شکست تیم ملی فوتبال اندونزی از مالزی، بیش از 56 هزار اندونزیایی عضو شبکه اجتماعی فیس بوک خواهان برکناری مربی تیم ملی فوتبال این کشور شدند

تایلند

24 کشته و 425 نفر زخمی در 393 تصادف جاده ای، تنها در روز نخست جشنواره های سال نو میلادی

جلسه نخست وزیر تایلند با سران امنیتی این کشور جهت بررسی امور بازداشت شدگان سیاسی اخیر

پیش بینی حضور 60 هزار نفر مخالف دولت در تظاهرات روز نهم ژانویه

فیلیپین

آوارگی 4هزار نفر در اثر جاری شدن سیل در فیلیپین

مرگ زن 31 ساله فیلیپینی بعد از انفجار هدیه کریسمس

کاهش 3 درصدی کارگران فیلیپینی در خارج از این کشور

ویتنام

دولت ویتنام از افزایش رشد 6.8 درصدی اقتصاد این کشور در سال جدید میلادی خبر داد

غرق شدن یک کشتی باری ویتنامی در دریای چین جنوبی منجر به ناپدید شدن 11 ملوان آن شد